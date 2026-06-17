Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak artışa odaklanırken, enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalar tabloyu büyük ölçüde şekillendirdi. Beş aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaşırken, nihai oran için gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Ek ödeme ve refah payı ihtimali ise beklentileri artırıyor.