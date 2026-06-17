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Dünyaca ünlü pizza markası boykota yenik düştü: Pizza Hut satılıyor! İşte yeni sahibi

Dünyaca ünlü pizza markası boykota yenik düştü: Pizza Hut satılıyor! İşte yeni sahibi

10:3917/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Gazze’deki soykırıma açık destek verip İsrail askerlerine yüzlerce pizza göndererek tarafını ilan eden Pizza Hut, iflas bayrağını çekti. Ünlü fast-food markası Pizza Hut artan rekabet ve zayıflayan talep nedeniyle 2,7 milyar dolara satılıyor.

İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykot listesinde olan dünya çapında tanınan Pizza Hut, ekim ayında İngiltere’de iflas bayrağını çekerek ülkedeki 68 şubesini kapatma kararı almıştı.

Yum Brands bünyesinde olan ünlü fast-food markası Pizza Hut'ın 2,7 milyar dolar karşılığında satılacağı açıklandı.

Boykot listesinde yer alan Pizza Hut'un sadece İngiltere'de değil çok sayıda ülkede de satışlarında büyük bir düşüş yaşandı.


Dünyada milyonlarca insan tarafından boykot edilen Pizza Hut tamamen satışa çıktı.

Pizza Hut’ın Çin ana karasındaki faaliyetleri 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak. Zincirin geri kalanı ise küresel operasyonları 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek.



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