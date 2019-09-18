Ekonomi Valiliğin yazısı sonrası İstanbulda ilk yıkım başladı
EMLAK

Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Valiliğin yazısı sonrası İstanbul'da ilk yıkım başladı

İstanbul Valiliği'nin tespit edilen orman arazilerindeki kaçak yapılara ilişkin yıkım yazısı sonrası belediyeler harekete geçti. Beykoz Belediyesi ekipleri Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.

Haber Merkezi AA
Belediye ekipleri yıkım için bölgeye gitti.
Belediye ekipleri yıkım için bölgeye gitti.

Beykoz Belediyesi ekipleri, İstanbul Valiliğinin yıkım için bildirimde bulunmasının ardından orman arazilerine yapılan kaçak yapıların yıkımına başladı.

Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.

Belediye ekipleri yıkım için bölgeye gitti.

Belediye ekipleri valilikten gelen bildirimin ardından tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti.

Kaçak yapıların olduğu bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de gözlemci olarak bulundu.

  • İlgili kurumlar tarafından kaçak yapıların elektrik, su ve doğalgazları kesilirken ekipler, vatandaşların eşyalarını boşaltmalarının ardından harekete geçerek iş makineleriyle binaları yıkmaya başladı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, çalışmalar ve uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31 Aralık 2017'den sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edildiğini ve bu yapıların, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçenin belediye başkanlığına bildirimde bulunulduğu bildirmişti.

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