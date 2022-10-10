BMW İstanbul’da şov yaptı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yüksek performans markası BMW M, 50’nci yaş kutlamalarına Intercity İstanbul Park Yarış Pisti’nde gerçekleşen “M Tutkulu Sürüş Günleri” ile devam etti. Katılımcıların drift parkuru, zaman parkuru ve pist parkuru olmak üzere üç farklı sürüşle üstün performanslı M modellerini kullanma fırsatı bulduğu adrenalin dolu etkinlikte, sınırlı sayıda üretilen Yeni BMW M4 CSL de Türkiye’de ilk kez boy gösterdi. Deneyimi zirveye çıkaran BMW M’in 50’nci yaşına özel olarak BMW M3 Competition M xDrive Sedan, BMW M8 Competition M xDrive Coupé, BMW M4 Competition M xDrive Coupé ve tamamen elektrikli ilk M otomobili BMW i4 M50’yi yüksek hız limitlerinde kullandı.

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ÖZEL ÜRETİM M’LER PİSTTE BOY GÖSTERDİ

Türkiye’de ilk kez Contemporary İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkan Jeff Koons imzalı BMW M850i xDrive Gran Coupé de M Tutkulu Sürüş Günleri’nde yer aldı. Tamamen elektrikli yeni BMW iX M60 gibi çok özel M otomobilleri de etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

550 BEYGİRLİK M4 CSL İLK KEZ SAHNEDE

En son BMW 3 Serisi’nin E46 kasa kodlu versiyonunda sunulan M3 CSL, M4 CSL olarak yeniden oyuna giriyor. Standart Yeni BMW M4’ten 100 kg daha hafif olan otomobilin 3 litrelik M TwinPower Turbo 6 silindirli motoru 550 beygir güç üretiyor. Yeni M4 CSL 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla 0’dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede çıkarken 0-200 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlıyor.

EKONOMİ 10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar