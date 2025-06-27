Çay üreticisine 14 milyar lira ödeme yapıldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, ülke genelinde 792 bin dekar alanda 205 bin üretici ailenin çay tarımı ile uğraştığını söyledi. ÇAYKUR’un Türkiye’de çay sektörünün lider kuruluşu olduğunu ifade eden Alim, 100’ün üzerinde ülkeye paketli çay ihracatı yaptıklarını aktardı. Alim, 2024 yılı içinde 783 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere toplamda 13 milyar 676 milyon lira ödeme yapıldığını ve dekar başına 10 bin liradan, 356 milyon lira organik çay fark ödemesinin de sağlandığını kaydetti.Alim, 2010’dan bugüne kadar üreticilere toplam 1 milyar 356 milyon lira organik çay farkı ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.