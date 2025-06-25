İstanbul'da yarın 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul Güngören'de yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. (Foto: Arşiv)