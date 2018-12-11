Ekonomi Dönüşümden ev alanın 10 bin TLsi cebinde kalacak
EMLAK

Kentsel dönüşümden ev alan tapu harcı ödemeyecek

Dönüşümden ev alanın 10 bin TL'si cebinde kalacak

Kentsel dönüşüm projeleri inşa eden ve projelerden ev alanlar için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemeyecek. 500 bin liralık bir evde 10 bin alıcı 10 bin satıcı tapu harcı ödüyordu.

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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti sağlanacak. Yani kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemeyecek.

10 bin TL cepte kalacak

Tapu harcı mülkün değerinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor. (İndirim nedeniyle 31 Aralık'a kadar toplam yüzde 3 ödenecek.) 500 bin liralık bir evde 10 bin alıcı 10 bin satıcı tapu harcı ödüyor. Bundan sonra dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek.

  • Kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV yerine yüzde 1 KDV ödendiğini hatırlatan yetkililer, tapu harcı muafiyeti ile dönüşüm sürecine yeni bir katkı daha sağladıklarını belirtti.

1500 metrekare için harç ödenmeyecek

Bugüne kadar gayrimenkul şirketlerinin tapu harcını ödeyip sonra iadesi için dava açtığını belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi, Durbakayım,

"Dava açıp belli bir süre sonra geri alıyorduk. Bu gereksiz iş yükü ve maliyetti, şimdi bundan kurtulduk" dedi.Kentsel dönüşümde belediyelere ödenen harçlar da tartışma konusuydu. Kimi projelerde harç ödenirken, kiminde ödenmediği iddia ediliyordu. Yeni düzenleme bu konuya da netlik getirdi. "Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz" denildi. Yani 1000 metrekare inşaat yıkılarak yeni yapılacak 1500 metrekare inşaat için harç ödemeyecek, ancak yıkılan inşaat alanının 1.5 katını aşan kısımlar için ilgili belediyeye ödeme yapılacak.

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