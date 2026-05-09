Eksim kurulu gücünü 1,2 gigavata çıkardı

Rüzgar enerjisi şirketlerinden Eksim Enerji, 2025 yılı büyüme hamlesiyle kurulu gücünü yaklaşık 1,2 gigavata çıkardı. Enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten firma, yıl boyunca ürettiği 2,35 milyar kilovatsaat temiz enerjiyle yaklaşık 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılarken, 1,4 milyon ton karbon salımını engelledi. Ayrıca şirket Geyve, Silivri, Viranşehir, Yozgat ve Karaman sahalarının yanı sıra yurt dışında Skole Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin yapımını tamamladı. Aynı dönemde biri Türkiye'nin ikinci büyük lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) sahası olmak üzere 10 ayrı sahada 42 yeni türbin devreye alınırken, toplamda 488,5 megavatlık kapasite artışı sağlandı.





YENİLENEBİLİR KAYNAĞA GEÇİŞ ZORUNLU

Amasya Merzifon’daki Kayadüzü Rüzgar Enerjisi Santrali'nde düzenlenen Uçurtma Festivali'nde konuşan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, dünyada son dönemde artan jeopolitik gerilimler ve lojistik aksamaların enerji güvenliğini üretim hacminin ötesinde stratejik bir öncelik haline getirdiğini kaydetti. Akbay, "Uluslararası öngörüler, bazı bölgelerde yaşanan üretim kayıplarının telafisinin iki yılı bulabileceğini gösteriyor. Bu tablo, yenilenebilir enerjiye geçişi artık bir tercih değil, zorunluluk haline getiriyor. 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla ülkemizin toplam kurulu gücünün 124 bin 532 megavata ulaştığını ve bu artışın büyük ölçüde güneş enerjisinden kaynaklandığını görüyoruz. Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 60'ı aşması ülkemizin başarısını net biçimde ortaya koyuyor" dedi. Akbay, "Geçtiğimiz yıl İzmir Seferihisar'da başlattığımız uçurtma festivalini bu yıl Merzifon'a taşıyarak çocuklarımızla buluşturduk. 2025'te rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerimizden elde ettiğimiz 2,35 milyar kilovatsaat üretim ile 1 milyon hanenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşıladık. Bu sayede 1,4 milyon ton karbon salımını engelledik" bilgisini verdi.





DIŞARIDA DA BÜYÜMEYE DEVAM

Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, depolama entegreli santral projelerine de değindi. Akbay, Kırklareli’nden Antalya’ya uzanan 10 farklı sahada toplam 633 megavat gücündeki yatırımlar için ön lisans süreçlerinin hızla ilerlediğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Gürcistan'da işletmede olan 2 hidroelektrik santralimize ek olarak devreye alınma aşamasında 1 santralimiz var. Aynı ülkede devam eden 6 rüzgar ve 2 güneş projesiyle toplamda 700 megavat kapasiteye ulaşacağız. Ukrayna'da ise işletmeye aldığımız 1 rüzgar santrali ve geliştirme aşamasındaki 1 proje ile toplam 360 megavatlık bir portföy oluşturmayı planlıyoruz."



