Elbirliği sistemi güven tazeleyecek

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından uygulanacak denetimin elbirliği sisteminde güvenin tazelenmesine destek vereceğini söyledi.

DESTEK VERİRİZ

Üstün, “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin sistemin denetlenmesi adına yapacağı her girişimin destekçisiyiz. Emin Grup olarak alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Sistemin kurucusu olarak kooperatifçilikte yaşanan suistimallerin bu sistemde de yaşanmaması ve halkımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Son zamanlarda konut kredi faizlerinin artmasının ardından, ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği elbirliği sistemi yüzde 50 büyüdü. Emin Üstün, 1991 yılında bu sistemi kurduktan sonra kendilerini taklit eden 300 tane şirket kurulduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Şimdi bir elin parmakları kadar kalmadık. Ama faiz oranlarının son zamanlarda hızla artış göstermesiyle bu işi bilmeyen ve kolay gören yeni yeni şirketler oluşmaya başladı. Devletin bunun önüne geçmesi gerekiyor ve gerekli asgari şartların oluşturulması gerekiyor. Şirketlerin verdiği taahhütlerde bir sınır olmalı. Kooperatifçilikte yaşandığı gibi suistimallerin olmaması için hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor.”