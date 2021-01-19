Emlak Katılım 50 yeni şube açacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) aldığı faaliyet izniyle 21 Mart 2019’da yeniden hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım, 2020 yılını salgına rağmen yüzde 120 büyüyerek tamamladı. 2020’nin ezber bozan bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, salgına rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini söyledi. Bayraktar, “ Yılın ilk yarısındaki makroekonomik görünüm ve ekonomik gelişmelere hızla uyum sağlayan Emlak Katılım, yıl sonu itibariyle 20,3 milyar aktif büyüklüğe ve 50 şubeye ulaşırken 4,8 milyar lira tutarında da sukuk ihracı gerçekleştirdi” dedi.

HEDEF BÜYÜTTÜ

Banka, 2021 yıl sonu şube hedefini ise 100 olarak belirlerken bir yıl içerisinde 50 yeni şube daha açacak. Bayraktar, “Geçen yıl gerçekleşen 4,8 milyar TL’lik sukuk ihraç hacminin üzerinde sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi. Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak ulaştığımız bu rakamlar bizim için memnuniyet vericidir. Bir ilke imza atarak hizmete sunduğumuz Tapu Güvenilir Hesap uygulaması kapsamında da tapu devir işlemi tamamlandığında eş zamanlı olarak alıcının hesabındaki para satıcının hesabına yatırılmış oluyor ve böylece müşterilerin birikimleri güvence altına alınıyor. “Altın Çatı Hesabı” ile de yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırıyoruz. 2021 yılında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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EKONOMİYE DESTEK

Banka, Nisan 2020’den bu yana toplamda 4,8 milyar lira olmak üzere 32 adet kira sertifikası ihracı da gerçekleştirildi. Bankanın 24 Haziran 2020 tarihinde, 369 gün vadeli ve 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettiği kira sertifikası ise Türkiye’nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti.