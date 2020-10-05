Emlak Katılım'da hedef 50 şube

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, 2020 yılı için planladıkları 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettiklerini ve yeni şube hedeflerini 50'ye çıkardıklarını belirterek, "Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin güçlü ekonomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında ülkenin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.
TOPLANAN FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 10,5 MİLYAR TL
Pandemi döneminde aldıkları aksiyonlarla büyümeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9,2 milyar TL'den 16,2 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 76,1'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 11 milyar TL'yi geçerken, topladığımız fonlar da 10,5 milyar TL civarında gerçekleşti" diye konuştu.
2,3 MİLYARLIK SERTİFİKA İHRACI
Bayraktar, 2 Ekim 2020 itibarıyla yaklaşık 2,3 milyar TL tutarında 14 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Haziran ayında 369 gün vadeli, 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettikleri kira sertifikasının Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Bayraktar, piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdikleri sukuk ihraçlarına gelen yoğun talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Bayraktar, bu talebe yanıt vermek amacıyla yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için SPK'ya yaptıkları başvurunun onaylandığını bildirdi.