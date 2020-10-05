Emlak Katılım'da hedef 50 şube

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, 2020 yılı için planladıkları 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettiklerini ve yeni şube hedeflerini 50'ye çıkar­dıklarını belirterek, "Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin güçlü eko­nomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında ülkenin dört bir yanında şubeleşme çalışmala­rına hız kesmeden devam ettikle­rini aktardı.

TOPLANAN FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 10,5 MİLYAR TL

Pandemi döneminde aldıkları aksiyonlarla büyümeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Sal­gının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9,2 milyar TL'den 16,2 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 76,1'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kullandırdığımız fon büyük­lüğümüz 11 milyar TL'yi ge­çerken, topladığımız fonlar da 10,5 milyar TL civarında gerçekleşti" diye konuştu.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar açıklama yaptı.

2,3 MİLYARLIK SERTİFİKA İHRACI

Bayraktar, 2 Ekim 2020 itibarıy­la yaklaşık 2,3 milyar TL tutarında 14 adet kira sertifikası ihracı ger­çekleştirdiklerini bildirdi. Haziran ayında 369 gün vadeli, 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettikleri kira sertifikasının Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna re­feranslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Bayraktar, piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak ger­çekleştirdikleri sukuk ihraç­larına gelen yoğun talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, bu talebe yanıt ver­mek amacıyla yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırım­cılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için SPK'ya yaptıkları başvurunun onaylandı­ğını bildirdi.