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Ekonomi Emlak Katılımda hedef 50 şube
EMLAK

Emlak Katılım'da hedef 50 şube

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar "2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50'ye çıkardık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emlak Katılım'ın şube çalışmaları devam ediyor.
Emlak Katılım'ın şube çalışmaları devam ediyor.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, 2020 yılı için planladıkları 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettiklerini ve yeni şube hedeflerini 50'ye çıkar­dıklarını belirterek, "Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin güçlü eko­nomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında ülkenin dört bir yanında şubeleşme çalışmala­rına hız kesmeden devam ettikle­rini aktardı.

TOPLANAN FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 10,5 MİLYAR TL

Pandemi döneminde aldıkları aksiyonlarla büyümeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Sal­gının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9,2 milyar TL'den 16,2 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 76,1'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kullandırdığımız fon büyük­lüğümüz 11 milyar TL'yi ge­çerken, topladığımız fonlar da 10,5 milyar TL civarında gerçekleşti" diye konuştu.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar açıklama yaptı.

2,3 MİLYARLIK SERTİFİKA İHRACI

Bayraktar, 2 Ekim 2020 itibarıy­la yaklaşık 2,3 milyar TL tutarında 14 adet kira sertifikası ihracı ger­çekleştirdiklerini bildirdi. Haziran ayında 369 gün vadeli, 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettikleri kira sertifikasının Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna re­feranslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Bayraktar, piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak ger­çekleştirdikleri sukuk ihraç­larına gelen yoğun talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, bu talebe yanıt ver­mek amacıyla yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırım­cılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için SPK'ya yaptıkları başvurunun onaylandı­ğını bildirdi.

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