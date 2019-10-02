Ekonomi Enerji Kimlik Belgesi olmadan alım satım yapılamayacak Son gün 1 Ocak 2020
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Enerji Kimlik Belgesi olmadan alım satım yapılamayacak: Son gün 1 Ocak 2020

Enerji Kimlik Belgesi olmadan alım satım yapılamayacak: Son gün 1 Ocak 2020

Binaların enerji kimlik belgesi olmadan alım ve satımının yapılamayacağını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, bu belgenin alınması için ise son tarihin 1 Ocak 2020 olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Enerji Kimlik Belgesi için son gün 1 Ocak 2020.
Enerji Kimlik Belgesi için son gün 1 Ocak 2020.

Resmi Gazete’de yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni mevzuata göre, 50 metrekare üzeri inşaat alanına sahip binalara enerji kimlik belgesi alma mecburiyeti getirildi.

Enerji kimlik belgesi almak için 2 Mayıs 2017 tarihi, 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 1 Ocak 2020 yılına ertelendiğini ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, "Bu kanun 50 metrekare ve 2 yaşını aşmış olan binaların hepsini kapsamaktadır. Enerji kimlik belgesi, verildiği binanın enerji performansını göstermekte ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfı yer almaktadır.

İHA
50 metrekare üzeri inşaat alanına sahip binalara enerji kimlik belgesi alma mecburiyeti getirildi.

Enerji Kimlik Belgesi olmadan tapu satışı gerçekleşmeyecek

  • A harfi verimli binayı, G harfi ise verimsiz binayı temsil etmektedir. Bu kanunla birlikte nasıl ki alım satımlarda tapu müdürlüğünde DASK belgesi aranıyorsa, enerji kimliği belgesi de aranacak. Bu belge olmadan tapu satışları gerçekleştirilemeyecek. Bir bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlıyorsa, C enerji sınıfını alır.

Enerji kimlik belgesi için son 4 ay
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Enerji kimlik belgesi için son 4 ay

Mevcut binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacak olup, binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermek zorundadır” diye konuştu.

İHA
Enerji Kimlik Belgesi olmadan tapu satışları gerçekleştirilemeyecek.

Vatandaşlara kolaylık sağlayacak

Bu belgenin gayrimenkul almak isteyen vatandaşlara karar verme aşamasında yardımcı olacağını belirten Aydemir, “DASK belgesiyle depreme karşı nasıl binanın güvenirliğini ölçüyorsak, enerji kimliği belgesiyle binanın ısınmasından soğumasına kadar tüm verilerine ulaşılmış olacak. Ona göre yıllık kazancını belirlemiş olacak ve böylece satın alan veya kiralayan, aldığı yapının enerji sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapacak.

Mülk sahibi enerjiden tasarruf ederken, ülke ekonomisine de katkı sağlanacak. Alım satımın dışında vatandaşa herhangi bir yaptırımı olmayacak. Şu anda yeni doğalgaz, su, elektrik bağlantısı yapacak olan kişiler eğer bu belgeleri yok ise işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

Binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son viraj
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Binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son viraj

Belgenin geçerlilik süresi 10 yıl olacak

  • Daire sahipleri ve yöneticiler enerji kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık şirketlerine binanın mimari projesi ile ısı yalıtım, mekanik tesisat ve elektrik projeleriyle başvurarak alabilir. Belgenin geçerlilik süresi 10 yıl olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde; ev satın alırken veya kiralarken, binanın yalıtımlı, pencerelerin ve doğramalarının enerji verimli, ısıtma için kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dış duvar iç yüzeyinde, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi sorgulanabilecektir.

İHA
Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıl olacak.

Gayrimenkul almak isteyen vatandaşlarımız Enerji Kimlik Belgesi ile binanın ısınmasından soğumasına kadar tüm verilerine ulaşmış olacaktır. 1 Ocak 2020’den itibaren doğalgaz, su ve elektrik aboneliği için nasıl DASK gerekiyorsa, enerji kimlik belgesi olmadan açılışları yapılamayacaktır" dedi.

Toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında bulunan binalar, iki yıldan sonra yapılan binalar, sanayi alanları, atölye, sera, depo gibi binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınmasına gerek olmayacak.

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​Enerji Kimlik Belgesi almak için son gün 1 Ocak 2020.
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