Enerjide beyin göçü istihdamla önlenecek

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanuna göre, yurt dışına gönderilen ve öğrenimlerini tamamlayarak göreve başlayan bursiyerler kariyer meslek kadrolarına atanacak. Lisans mezunları uzman yardımcısı, doktora mezunları uzman olarak atanacak.

Maden ve petrol alanında faaliyet gösteren işletmelere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğu getiriliyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediği her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK'ın bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.