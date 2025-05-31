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Enerjide beyin göçü istihdamla önlenecek

Enerjide beyin göçü istihdamla önlenecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Enerjide beyin göçünün önüne geçilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilen bursiyerler öğrenimlerini tamamladıktan sonra Bakanlıkta kariyer meslek kadrolarına atanacaklar.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanuna göre, yurt dışına gönderilen ve öğrenimlerini tamamlayarak göreve başlayan bursiyerler kariyer meslek kadrolarına atanacak. Lisans mezunları uzman yardımcısı, doktora mezunları uzman olarak atanacak.

KEP'SİZ MADENE 300 BİN LİRA CEZA

Maden ve petrol alanında faaliyet gösteren işletmelere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğu getiriliyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediği her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK'ın bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.



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