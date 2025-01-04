Enflasyon yüzde 44.38'e indi

Enflasyon aralıkta yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 64,86 ile başladığı ve mayıs ayında 75,45 ile zirveye çıktığı 2024 yılını yüzde 44,38'le tamamladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında enflasyon yüzde 44,38 oldu. Böylece yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin biraz üzerinde geldi. Enflasyon verisi aralıkta ise yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
ÜRETİCİ FİYATLARINDA İVME AŞAĞI YÖNLÜ
Üretici fiyatları tarafında da ivme aşağı yönlü seyrine devam etti. Üretici enflasyonu aylık yüzde 0,40 olurken, yıllık bazda yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası, son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu tahminini yüzde 44’e çıkarmıştı. Orta Vadeli Program'da da (OVP) 2024'te enflasyonun yüzde 41,5 olması öngörülüyordu.
EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2024'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 91,64 ile eğitim grubunda yaşandı. Eğitimi yüzde 69,03 ile konut, yüzde 57,13 ile lokanta ve oteller izledi. 2024'te en düşük artış yüzde 25,88 ile ulaştırma grubunda görüldü. Aylık bazda ise en yüksek artışın yüzde 2,78 ile ev eşyasında olduğu belirlendi. Ev eşyasını yüzde 1,82 ile haberleşme grubu, yüzde 1,71 ile konut takip etti.
Temel amacımız kalıcı sosyal refah
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon oranlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, temel amacın kalıcı sosyal refahı sağlamak olduğunu bildirdi. Yılmaz, "Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz” dedi. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe dikkat çeken Yılmaz, "Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir" ifadesini kullandı. Yılmaz, üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyonun, dezenflasyon sürecinin başlatılmasından bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan gerilediğine işaret etti.
Zam şampiyonu yumurta
- Tüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurtada görüldü. Onu yüzde 9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 9,33 ile patates izledi. Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,33 ile taze balık, yüzde 7,84 ile margarin ve yüzde 7,62 ile fırın yer aldı. Aralıkta en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yolu, yüzde 5,66 ile kara yolu yolcu taşımacılığı, yüzde 4,5'er ile de kadın, çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.
Kira artış oranı %58,51
- Aralık enflasyonu üzerinden yapılan hesaplamaya göre, ocak ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı netleşti. Aralık enflasyon verisiyle birlikte ocakta kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 58,51 oldu. Geçen ay söz konusu oran 60,45 olarak kaydedilmişti.
Bedelli askerlik 243 bin lira
- Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 TL olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde kesinleşen bedelli askerlik rakamlarına ilişkin açıklama yapacak.