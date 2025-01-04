Enflasyon yüzde 44.38'e indi

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurtada görüldü. Onu yüzde 9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 9,33 ile patates izledi. Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,33 ile taze balık, yüzde 7,84 ile margarin ve yüzde 7,62 ile fırın yer aldı. Aralıkta en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yolu, yüzde 5,66 ile kara yolu yolcu taşımacılığı, yüzde 4,5'er ile de kadın, çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.