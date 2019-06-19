Ekonomi Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başarılı olacak mı?
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‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ başarılı olacak mı?

‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ başarılı olacak mı?

Üç kamu bankası konut sahibi olmak isteyenler için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu. Kampanyayı değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üy. Lokman Kantar, “Tabi buradaki varsayım enflasyonun kademeli olarak düşeceği beklentisidir. Aksi halde bu üründen beklenilen fayda elde etmek mümkün olmayacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank enflasyona endeksli konut kredisi uygulamasını başlattı.
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank enflasyona endeksli konut kredisi uygulamasını başlattı.

Kamu bankaları enflasyon korumalı mevduat hesabının ardından enflasyona endeksli konut kredisi sunmaya başladı. Bu noktada Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank enflasyona endeksli konut kredisi uygulaması başlattığını duyurdu. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile 120 aya kadar vade seçeneği sunulurken, faiz oranları Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) bağlı olarak değişecek. Böylece enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kampanya ile amaçlananın, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle düşmesini bekleyen kredi kullanıcılarının taleplerini öne çekmek olduğunu ifade etmişti. Öte yandan bu ürünü kullanacak kredi sahiplerinin istedikleri an diğer sabit faizli konut kredisine masrafsız bir şekilde geçilebileceğini de belirtmişti.

3 kamu bankası tarafından yapılan kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üy. Lokman Kantar, “Bu noktada bu ürünün avantajları ve dezavantajlarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu ürünün ortaya çıkmasının ardında gelecekte enflasyonun düşmesi beklentisi bulunmakta ve tüketicinin ev satın alma ihtiyacını ertelemesinin önüne geçme isteği vardır” dedi.

“Çünkü mevcut ürünlerin ortalama kredi maliyeti aylık yüzde 1,75 olup, yeni üründe bu oran son açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamına göre yüzde 18,71 aylık olarak yüzde 1,56 olup 0,19 aylık marj ilave edildiğinde kredinin maliyeti aylık olarak yine yüzde 1,75 olacaktır” diyerek sözlerine devam eden Lokman Kantar, “Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu oran kademeli olarak yıllık bazda yüzde 12,15’e düşerse yüzde 1.20, yüzde 11,72’ye düşerse yüzde 1,17 ve 4’üncü yıl enflasyon yüzde 6,58’e düşerse bu krediyi kullanan kredi kullanıcısının aylık kredi maliyeti yüzde 0,74 şeklinde olacaktır.”

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Yeni kampanyanın daha iyi anlaşılabilmesi için örneklendirme yapan Lokman Kantar, “Tabi burada ürünün daha iyi anlaşılması için örneği para cinsinden ifade etmek gerekirse bugün 120 ay vadeli, 200 bin lira enflasyona endeksli konut kredisi çekerse aylık kredi taksiti olarak (yüzde 1,75) yaklaşık 3 bin 998 lira olacaktır. Aynı tutar üzerinde enflasyon oranı (takip eden yılsonlarında) yüzde 12,15’e düşerse; aylık taksit yaklaşık 3 bin 153 lira, enflasyon oranı yüzde 11,72’ye düşerse 3 bin 110 lira, enflasyon yüzde 6,68’e düşerse aylık taksit tutarı 2 bin 520 liraya kadar düşecektir. Enflasyona endeksli konut kredisinde 200 bin lira kredi için toplam 334 bin 812 lira ödeme yapılması beklenirken, 200 bin lira tutarlı, sabit yüzde 1,69 faizli 120 aylık bir konut kredisine aylık 3 bin 902 lira ve toplam 468 bin 240 lira ödeme yapılacaktır” dedi.

ENFLASYONUN DÜŞMESİ BEKLENTİSİ VAR

Buradaki varsayımın enflasyonun kademeli olarak düşeceği beklentisi olduğunu ifade eden Lokman Kantar, “Mevcut koşullarda bunun gerçekleşmesi için Merkez Bankası’nın uygulayacağı sıkı para politikası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası’nı bu enflasyon hedeflemesini politikaları ile desteklemesi, ülkedeki belirsizliklerin sona ermesi ve döviz kurundaki volatilitenin de kontrol altına alınması gerekmektedir. Aksi halde bu üründen beklenilen fayda elde etmek mümkün olmayacaktır.”

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 86 DÜŞÜŞ

Konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 86 düşüş yaşandı.

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