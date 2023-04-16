Ev sahipleri şimdi de aidat borcunu keşfetti: Ödemeyenler için tahliye davası açıyorlar

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ‘yüksek kira’ kaosu bitmek bilmiyor. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konut kiralarında yüzde 25 artış sınırı bulunuyor. Ancak ev sahipleri bu sınırın çok üstünde kiralar talep etmeye devam ediyor. Yüksek kira dayatan ev sahipleri bir yandan da mevcut kiracısını çıkarıp yeni bir kiracıya daha yüksek bedelle kiralama yapabilmek için tahliye yollarını arıyor.





Türlü türlü yollara başvuran ev sahiplerinin en sık başvurduğu yöntem tahliye taahhütnamesi. Kiralama aşamasında boş tarihli imzalanan bu taahhütnameler ile kiracılar üzerinde baskı kuruluyor. Bazı ev sahipleri ise kiracıyı tahliye etmek için akıl almaz yeni bir yöntem buldu: Aidatlar!





Site yönetimine ulaştı





Posta'da yer alan habere göre; İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitede, aidatını geciktiren kiracı için tahliye kararı verildi. Olay şöyle gelişti: Kiracı kiracısını düzenli ödediği için ev sahibi kira borcu nedeniyle tahliye talep edemedi. Ancak kiracının site aidatını geciktirdiğini fark eden ev sahibi, hemen site yönetimine ulaşıp aidat borcunu kendisi ödedi ve akabinde icra takibi başlattı. Kiracı, bu icra takibine itiraz etmedi ve kendisine verilen 30 günlük süre içinde de aidat borcunu ödemedi. Bunun üzerine tahliye talepli dava açıldı ve yerel mahkeme de tahliyeye karar verdi.





Mahkemeden karar çıktı





Yerel mahkeme (Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi), üst mahkemenin kararına işaret ederek aidat borcu nedeniyle tahliye istenebileceği sonucuna vardı. Yerel mahkemenin değerlendirmesinde, “Davalı tarafından 7 günlük yasal süresinde takibe itiraz edilmediği gibi 30 günlük süre içerisinde de herhangi bir ödeme yapılmadığı, böylece davalının temerrüdünün sabit olduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 2021/823 esas 2022/1390 karar sayılı ilamda da belirtildiği üzere aidat borcu nedeniyle tahliye istenebileceği anlaşılmakla davanın kabulü ile davalının dava konusu mecurdan tahliyesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.





Kira borcu gibi kabul edildi





Aidat borcunun ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Hanife Emine Kara, kiracının en temel yükümlülüğünün kira bedelini ödemek olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kira borcunun ödenmemesi kiraya veren için tahliye hakkı doğuruyor. Nitekim bir aylık kira borcunun dahi ödenmemesi halinde kiraya veren tahliye talepli icra takibi başlatabiliyor. Kiracıya bu borcu ödemesi için 30 gün süre verilmesi akabinde, süre dolduğunda hâlâ kira borcunun ödenmemesi halinde kiraya verenin icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açma hakkı doğar. Kiraya veren başka bir husus ispat etmesi gerekmeksizin mahkemeden tahliye kararını alabilecektir.”

Yine Türk Borçlar Kanunu’nun 341’inci maddesine göre taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa, kiralananın aidat ve yakıt/abonmanlık giderlerini kiracının ödeyeceğini ifade eden Kara, “Gördüğümüz üzere kanun, kiralananın kullanılmasından doğan giderleri kiracının yükümlülüğü olarak kabul etmiş olup, tıpkı kira borcunun ödenmemesi gibi bu aidat ve sair kullanım giderlerinin ödenmemesi de tahliye talebi için gerekçe olarak kabul etmektedir” diye konuştu.

Davadan önce borç ödenmeli





Kiraya verenin aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle tahliye talepli bir icra takibi veya dava açabilmesi için ilk yapması gerekenin; bu borcu site yönetimine ödemek olduğunu vurgulayan Kara, “Buna göre; kiraya verenler önce ödenmemiş aidat borcunu site yönetimine ödeyecek ve akabinde yargı yoluna başvurabilecektir. Bu ödemelerin yapıldığının ispatı olarak ise mutlaka ödemelerin kiraya veren tarafından banka yoluyla yapılmasını tavsiye ederiz” diye konuştu.





Minimum 500 lira





Site-apartman aidatları kiralarla yarıştığından her dönem tartışma konusu oluyor. Aidatlar son 1 yılda İstanbul’da yüzde 40 ile yüzde 154 arasında arttı. EVA Gayrimenkul Değerleme’nin raporuna göre, ortalama artış yüzde 77 seviyesinde. Birçok ilçede zam oranları yüzde 100’ü geçiyor. Merkezi ilçelerde 100 metrekarelik bir evin ortalama aidatı 1.300 ila 2 bin 600 lira arasında değişirken, merkeze uzak ilçelerde bile en düşük aidat 500 liraya çıktı. Lüks sitelerde istenilen rakamlar 12 bin liraya kadar yükseliyor. Ankara ve İzmir’de ortalama aidatlar 1.000 lirayı aşıyor. Aidatlar, personel çalıştıran sitelerde genellikle asgari ücrete göre artıyor. Bu yıl asgari ücrete ara zam uygulanması durumunda aidat rakamlarına da ara zam yapılacak.























