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Evora Denizli’de önce taşın sonra öde

Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı kalitesi ile Denizli’de gerçekleştirilen Evora Denizli'de taksit ödemeden önce teslim fırsatı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evora Denizli &quot;Hayallerini Erteleme Türkiye&quot; kampanyasını hayata geçirdi.
Evora Denizli "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyasını hayata geçirdi.

Evora Denizli projesinden daire almak isteyenlere, "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyası ile yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yıl ödemesiz taksit avantajları bir arada sunuluyor.

Taksit ödemeden teslim

Kampanya kapsamında daire almak isteyenler, taksit ödemeye başlamadan Evora Denizli projesinde sunulan güvenli ve yaşam dolu hayatına başlamış olacak.

Taksit ödemeleri iki yıl ötelenen ve 3. yıldan itibaren başlayacak olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, öncesinde yüzde 10 indirimden faydalanacak. Konut kredisi kullanımlarda yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın sadece yüzde 5’ni ödeyerek daire sahibi olacak. Geriye kalan yüzde 15’i ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapacak.

Evora Denizli'de taksit ödemeden önce teslim fırsatı.

Kısa vadeli ödeme güçlüğüne 2 yıllık çözüm

"Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyasını değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Yeni normal hayata başladığımız bu günlerde, ertelenen konut ihtiyaçlarının da normale dönmesini sağlayacak bir kampanya ile üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomi ve buna bağlı kısa vadeli ödeme güçlüğünü göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Umut Durbakayım, “Başlattığımız kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarda değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor. Hatta bu kampanya, çok az birikimi olanlara, uzun vadeli tasarruf imkanı sunuyor” açıklamasını yaptı.

Balkonlu ve ferah daire konsepti

Pandemi nedeniyle geniş balkonlu ve homeofis tarzı dairelerin rağbet gördüğünü kaydeden Umut Durbakayım, “Günümüz modern şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarının karşılandığı projede, Salon Salomanje kavramının yeniden canlanacak. Evora Denizli projesindeki birçok daire, fazladan ilave özel bir odaya sahip olacak. Özellikle yalı, köşk gibi büyük evlerde evin salonunda çift açılır doğrama ile ayrılan yemek odası Evora Denizli ile yeniden hayat bulacak” açıklamasını yaptı.

Kampanya, toplam 1556 bağımsız bölümden oluşan Evora Denizli projesinin birinci ve ikinci etabındaki daireler için geçerli olacak.

Evora Denizli projesi 2 eğitim, 2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 10 ayrı parselden oluşuyor. Toplam büyüklüğü 115,291 bin metrekare olan arsa üzerine yükselen Evora Denizli projesinde yaklaşık 1.500 lüks konut, özel eğitim kurumu, bir devlet okulu, temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı ticari üniteler yer alıyor. İnsanı esas alan mimari kurgu ekseninde oluşturulan proje, içerisinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipi daireler alıyor. Büyük ve geniş balkon konseptiyle açık ve ferah yaşam alanlarına açılan dairelerin büyüklükleri brüt 84,37 m² ile 291,06 m² arasında olacak.

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