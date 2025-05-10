Eximbank’tan 18 bin firmaya ihracat desteği

Eximbank, Türkiye’nin ihracat finansmanında merkezi bir aktör olmaya devam ediyor. 2024 yılının nisan ayı sonu itibarıyla banka tarihinde ilk kez bilanço büyüklüğü 1 trilyon TL’yi aşarken, bu tutarın yüzde 91,5’inin kredilerden oluştuğu belirtildi. Eximbank desteklerinden yararlanan firma sayısı 18 bin 383’e ulaştı. Bu firmaların yüzde 83’ünü KOBİ’ler oluşturdu.





5 BİN KOBİ’YE 70 MİLYAR TL KREDİ

KOBİ’lerin en büyük sorunlarından biri olan teminat sıkıntısına çözüm olarak, Eximbank’ın yüzde 5 ortak olduğu İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) devreye alındı. İGE kefaletiyle yaklaşık 5 bin KOBİ’ye toplam 70 milyar TL kredi sağlandı.





YENİ MODEL GÜNDEMDE

Genel Müdür Ali Güney, 1,5 yıl içinde sağlanan 34,5 milyar liralık sermaye desteğiyle bankanın öz kaynaklarının güçlendiğini söyledi. Güney, faiz hassasiyeti nedeniyle Eximbank’la çalışmayan firmalar için de özel bir model geliştirdiklerini vurguladı. Faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda oluşturulan pencere sistemiyle Körfez fonları kullanılarak 2024’ün ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık faizsiz finansman sağlandı.





İHRACATÇILARA 48,7 MİLYAR DOLAR

2023 yılı itibarıyla 24,6 milyar dolar tutarında alacak sigortası ve 24,1 milyar dolar kredi desteği sağlayan banka, ihracatçılara toplam 48,7 milyar dolarlık destek sundu. Bu rakam, Eximbank tarihindeki en yüksek yıllık ihracat finansmanı olarak kayıtlara geçti. Güney, alacak sigortası sayesinde ihracatçıların yeni pazarlara açılabildiğini ve tahsilat risklerini minimize edebildiğini belirtti.





FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Eximbank’ın büyümesi, genel bankacılık sektörü içinde de dikkat çekiyor. 2024 yılı sonu itibarıyla Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 32,7 trilyon TL’ye ulaşırken, krediler 17 trilyon TL, öz kaynaklar 3 trilyon TL, net kar ise 216,1 milyar TL oldu. Sıkı para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle sektör, dış finansmana erişimi kolaylaştırdı.



