İhracat nisanda yüzde 8,5 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını dün Diyarbakır’da açıkladı. Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde dış satım 86,2 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise 265 milyar dolara ulaştı. Bakan Bolat, ihracatta yeni bir rekor kırıldığını müjdeledi.





TÜRKİYE KRİZLERDE YÜKSELEN BİR ÜLKE

Geçen yılın nisan ayında ihracatın 19 milyar 292 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bolat, "Bu yılın aynı döneminde yaşanan yüzde 8,5'lik ihracat artışı son 9 ayın aylık en yüksek artışı olarak bizleri de ümitlendirdi. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir. Dünya ekonomisindeki ve ticaretindeki son belirsizlik ve dalgalanmalar karşısında sevindirici olan ihracatçılarımızın kapıları daha fazla çalınmaya, telefonları daha çok çalmaya başladı. Çünkü Türkiye olarak biz küresel ve bölgesel krizlerde yükselen bir ülkeyiz" dedi.





İLK ÇEYREK İÇİN GÖRÜNÜM OLUMLU

Bolat, dünya ekonomisindeki tahminlerin ve beklentilerin bir miktar aşağı çekildiğinden ve uluslararası kurumların bu konudaki açıklamalarından bahsederek, bunlara rağmen IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye için büyüme tahminlerini yükselttiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin son 18 çeyrektir büyümesini kesintisiz devam ettirdiğinin altını çizen Bolat, "Kısa bir süre sonra açıklanacak 2025 yılı ilk çeyrek büyümesinde de olumlu ve artı bir yükseliş bekliyoruz. Bunun istihdama da olumlu katkıları oldu. Mart ayı verileri itibarıyla ülkemizde işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. Bu, son 20 yılın en düşük oranı olarak kayda geçti" diye konuştu.





EN ÇOK DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 42 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 9 milyon dolarla İtalya oldu. Ocaknisan döneminde ise ihracatta ilk 5 ülkenin Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak olarak sıralandığını anlatan Bolat, "Avrupa Birliği (AB) ihracatımızı artırdığımız en büyük ihracat bölgesi. AB'ye ihracatımız da yıllıklandırılmış 111 milyar dolara yükselmiştir. AB'nin ithalatının son 3 yılda 630 milyar dolar azaldığını düşünürsek ihracatımızın sınırlı da olsa artması sevindiricidir" dedi. Bolat, nisanda mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 33 milyar dolara yükseldiğine değinerek, şu bilgileri verdi: "Bir yıl önce nisanın 29,2 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 3,8 milyar dolar ithalat artışımız nisanda gerçekleşti."





PARITE KATKISI 443 MILYON $

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de nisanda paritenin ihracata 443,6 milyon dolarlık katkı yaptığını söyledi. Gültepe, "Paritenin bu seviyelerde kalması halinde yıllık ihracatımıza yüzde 1,3’lük pozitif etki yapacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu. Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplamda 22 sektörümüz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Nisanda 980 firmamız ilk kez ihracat yaptı. 63 ülkede yüzde 50’nin, 109 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 143 ülkeye ihracatımızı artırdık.”





SAVUNMADA YENI ZIRVE

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayii ihracatında da yeni zirve görüldü. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektör ihracatının nisan ayında yüzde 54 artışla 539 milyon dolar olduğunu duyurdu. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak-nisan döneminde de ihracatın yüzde 67 yükselişle 2 milyar 238 milyon dolara çıktığını dile getirdi. Görgün, "Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu rakamlar, sadece bir anlık başarı değil; kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir" ifadelerini kullandı.



