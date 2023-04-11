EYT'li göçü başladı: Üç ilde fiyatlar üç kat arttı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ile emekli olanlar emlak piyasasında yeni bir hareketliliğe neden oldu.





Özellikle işlerinden ayrılıp alacakları tazminatı değerlendirmek isteyenler yeni bir taşınma süreci başlattı. Yeni emeklilerin ilk tercihleri genellikle Ege kasabaları ve Trakya bölgesi olarak ön plana çıkıyor.





Deprem nedeniyle de daha az risk içeren şehirlere talep oldukça fazla. Fakat bu ilgi, fiyatlarda da yükselişe neden oluyor.





2-3 kat fiyat artışı





Türkiye Genç İş İnsanları Derneği üyesi gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, “Depremle birlikte yatırım talepleri değişti. Bir de buna EYT’liler eklenince Trakya bölgesinde fiyatlarda yüzde 200’lere yakın artışlar oldu. İstanbul’da yaşayanlar riskli evlerden çıkıp en yakın ve güvenli gördükleri bölge Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’ye yöneldi. Emekli olunca tazminatlarıyla İstanbul’dan ev alamayanlar, Trakya’da arsa talep ediyor. 4-5 ay önce sattığımız arazilere şu an 2-3 katı fiyatlar isteniyor. ‘Küçük de olsa bir arazim olsun üzerine villa, prefabrik ev yaparım diyenler’ oluyor” değerlendirmesini yaptı.





Köyler de revaçta





Posta'da yer alan habere göre; Yatırımını tarım arazilerine yapanların da fazla olduğunu söyleyen Altınay, “Trakya’da köyde yaşam da tercih ediliyor. Köylerdeki arsa fiyatları da arttı. Şu an dönümü 100-150 bin TL’den başlıyor. Bir kısım yatırımcı da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyip yazlık olarak değerlendiriyor. Sahillere yakın olan kısımların fiyatları oldukça yüksek” dedi. Altınay, Ege Bölgesi’nde de müstakil yaşamın tercih edildiğini söyledi.





Hızlı tren etkisi





Edirne’yi İstanbul’a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabı 2024’te tamamlanacak. İstanbul-Edirne arası hızlı tren hattının hayata geçmesi sonrası beklenen artışların şimdiden olduğunu söyleyen Altınay, “Depreme karşı güvenli bölge olması ve özellikle Çerkezköy-Çorlu hızlı tren hattının devreye girmesiyle, İstanbul’un bir ilçesi konumuna gelip fiyat artışlarının devam etmesini öngörüyoruz. Talebin olduğu her yerde fiyat artışı her zaman vardır. Arzda da sıkıntı yok çünkü Trakya arazisi çok büyük bir bölge” dedi.





Arsa yatırımı ön planda





Gayrimenkul uzmanı Ufuk Altun, deprem sonrasında arsa yatırımının ön plana çıktığını belirterek, şöyle dedi:





“Deprem sonrasında İstanbul çevresi ve özellikle fay hattı geçmeyen Kırklareli bölgesine yoğun bir talep artışı yaşandı ve bu da yüzde 300’e yakın bir artışına neden oldu. Bölgede yer bulmakta zorlandığımızı açıkça ifade etmek isterim. Önümüzdeki süreçte de fiyat artışlarının bu kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan EYT sonrasında da bir hayli talep oldu. Emekli olacakların ellerine geçecek irili ufaklı paralar ile yatırım arayışa girdiğini görüyoruz. Talep arttıkça fiyatlar da yükselmeye başladı. Müşterilerimizin ilk tercihi İstanbul olsa da gücü yetmeyenler çevre illeri tercih ediyor.”





Fiyat artışı endekse yansıdı





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 153.1 artış gösterirken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi hem Türkiye genelinden fazla artış gösterdi hem de Antalya bölgesinin ardından artışta ikinciliğe yükseldi. Trakya’daki artış yıllık yüzde 175’e dayandı. Endeksin şubat ayı verileri henüz açıklanmadı. 6 Şubat depremleri sonrasında oluşan yeni talep ile gelecek aylarda bu bölgenin endeksin zirvesine oynaması bekleniyor.





İlk soru deprem





Kırklareli’de ev almak için araştırma yapan bir EYT’li emekli ise şu bilgileri verdi:





“Geçen hafta bölgeyi yerinde gördüm, araştırdım. Müteahhit ya da emlakçıların ilk sordukları soru ‘deprem korkusundan mı taşınacaksınız’ oldu. Çok sayıda depremzededen ve İstanbul’dan talep olmuş. Sıfır binalarda 2+1 dairelerin kiraları 5-6 bin bandında. Depremden önce 1.5 milyon olan evler 2 milyon 300 bin liraya çıkmış. Ama müteahhitler fiyatları daha düşük gösteriyor. Banka da bu düşük rakamdan kredi veriyor. Bu durum ev almayı zorlaştırıyor.”











