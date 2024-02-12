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Ekonomi

F-16 satışı kesinleşti

ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin yasal engel kalmadı. Kongre’deki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci önceki gece sonlandı. Bu sürede sadece Kentucky Senatörü Rand Paul’den itiraz geldi. Söz konusu itiraz da işleme koyulmadı. Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 ve envanterindeki 79 uçak için modernizasyon kiti alacak.

04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:25 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama önceki gün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi. Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

ENGEL KALMADI

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

40 YENİ F-16 GELECEK

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Önemli bir adım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Kongresinin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasına ilişkin sosyal medyadan değerlendirmede bulundu. Büyükelçi Flake, "Kongrenin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı.



#F-16
#ABD
#Savunma Sanayi
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