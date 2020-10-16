Faiz yükseldi satışlar düştü

Türkiye'de konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı verilerine göre ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 19,75 azaldı. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 677 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 8 bin 153 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 17 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 63 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 38,5 AZALDI

İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576'a düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 527 konut ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu. Diğer konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 13,6 artışla 101 bin 168 adet olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 17 bin 872 konut satışı ve yüzde 17,7 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 70,4 olarak hesaplandı. Ankara 8 bin 875 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 5 bin 745 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 16 konutla Hakkari oldu.

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İKİNCİ EL TERCİHTE ÖNDE

İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 olarak kayıtlara geçti. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 99 konutla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 99 konut satışıyla Ankara, 2 bin 266 satışla İzmir takip etti. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 olarak gerçekleşti. İstanbul 18 bin 300 ikinci el konut satışı ve yüzde 19,2 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,1 oldu. İstanbul'u 9 bin 578 konut satışıyla Ankara, 5 bin 887 satışla İzmir izledi.

EYLÜLDE 136 BİN 744 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde eylül ayında satılan 136 bin 744 adet konutun 35 bin 576’sı banka kredisiyle, 101 bin 168’i ise diğer satış yöntemiyle el değiştirdi. Geçen yılın aynı döneminde el değiştiren 146 bin 903 adet konutun 57 bin 811’i ipotekli satış olarak kayıtlara geçmişti. Faizlerin yükselmesiyle birlikte ipotekli satışlarda geçen yılın eylül ayına göre yüzde 38,5’lik düşüş yaşandı. İpotekli satışlarda vatandaşın tercihi de ikinci el konutlardan yana oldu. İpotekli satışın 10 bin 624’ü ilk el, 24 bin 952’si ikinci el satış olarak yansıdı.