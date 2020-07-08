Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Konuta düşük faiz dopingi Satışlar üçe katlandı
EMLAK

Faizler tarih en düşük seviyesine düştü konut satışları üçe katlandı

Konuta düşük faiz dopingi: Satışlar üçe katlandı

Haziran ayı başında kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredi faizlerinin düşürülmesine yönelik kampanya sonrası koronavirüs kaynaklı düşüş eğiliminde olan konut satışları yeniden toparlanmaya başladı. Faizlerin aylık bazda 0,64'e çekilmesinin ardından konut satışları üçe katlandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüsü salgını nedeniyle konut satışlarında yaşanan düşüş normalleşme süreci ve konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ile tersine çevrildi.

Türkiye’de ilk korona virüsü vakası 10 Mart’ta tespit edildi. 10 Nisan günü ise Türkiye’deki toplam ölü sayısı bin 6’ya ulaştı. Aynı akşam sokağa çıkma kısıtlamaları da ilk kez uygulanmaya başlandı.

Korona virüsü vakalarında artışın yaşandığı bu dönemde konut satışlarında ise düşüş meydana geldi. Nisan ayında ise en düşük seviyesini gördü. Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü bölgesindeki Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop il ve ilçelerinde ocak ayında 4 bin 298’i ipotekli 7 bin 734 satış işlemi, şubat ayında 4 bin 433’ü ipotekli 6 bin 817 satış işlemi gerçekleşti. Mart ayında 3 bin 871’i ipotekli 6 bin 66 satış işlemi ve nisan ayında 2 bin 80’i ipotekli 2 bin 267 satış işlemi yapıldı.

Konut alacaklara kritik uyarı: Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun!
EKONOMİ
Konut alacaklara kritik uyarı: Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun!

YÜZDE 23 ARTIŞ OLDU

Müdürlük vatandaşın yaptığı işlemlerin azaldığı bu dönemde dijitalleşme çalışmalarına önem gösterdi ve bir anlamda virüsü fırsata çevirdi. Bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları düşüş ise ocak ayında 0.99 seviyesiyle başladı. Ancak pandemi süreci nedeniyle ilk aylarda etkisi biraz daha kısıtlı kaldı ve etkisini göstermesi mayıs ayına sarktı. Bu süreçte faiz oranları da düşmeye devam etti.

Nisan ayındaki dip noktanın ardından mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artışla rüzgar tersine döndü.

ÜÇE KATLANDI

Mayıs ayında 2 bin 239’u ipotekli 2 bin 791 satış işlemi yapıldı. Normalleşme sürecinin de başladığı haziran ayında ise 4 bin 101’i ipotekli 10 bin 710 satış gerçekleşti.

Faizlerdeki düşüş ve normalleşme sürecinin etkisiyle haziran ayında işlem sayıları bir önceki aya göre yüzde 283 oranla artarak yaklaşık üçe katlandı. Bu 6 aylık dönemde toplamda ise 21 bin 22 ipotekli olarak 36 bin 385 satış gerçekleşti. Kredi faiz oranları ise şu anda 0.64 ve 0.74 seviyelerinde devam ediyor.

Günlük elektrik tüketiminde tarihi rekor!
EKONOMİ
Günlük elektrik tüketiminde tarihi rekor!
Abone Ol Google News
Uyarılar fayda etmedi

Uyarılar fayda etmedi

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.
Korona sonrası ilk rekor

Korona sonrası ilk rekor

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.
Fenomen değilİmam Hatip olmak istiyorum

Fenomen değil
İmam Hatip olmak istiyorum

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.
Bravo gençler

Bravo gençler

​Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.
Küresel güçlerin<br>Arktik savaşı

Küresel güçlerin
Arktik savaşı

Dünyanın yeni güç haritasını 'Çatışma Hattı'nda anlattık.

İstanbul ve 8 il için sarı kod

İstanbul ve 8 il için sarı kod

Meteoroloji saat verdi, dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat.
7,2'lik bir enerji var

7,2'lik bir enerji var

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama.

​Video çekmek için girdiği çukurdan çıkamadı.

Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.