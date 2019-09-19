Ekonomi Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı
EMLAK

Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı

Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesinin konut sektörüne yaradığını belirterek, "Konut satışlarının eylülde ağustosa göre iki katına çıkmasını bekliyoruz " dedi.

Haber Merkezi AA
Konut satışlarının eylülde ağustosa göre iki katına çıkması bekleniyor.
Konut satışlarının eylülde ağustosa göre iki katına çıkması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz'da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek, yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez Bankasının faiz indirimin ardından başta kamu bankaları olmak üzere bankalar borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtmıştı. Bu kapsamda bazı kamu bankaları ağustos ayının ilk günlerinden itibaren aylık konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1,49'lardan yüzde 0,99'a çekmiş ve söz konusu oranın 180 ay vadelerde de uygulanmasına karar vermişti.

Kredi oranlarındaki düşüşün olumlu etkisi, ağustos ayı konut satış istatistiklerine yansıdı. TÜİK verilerine göre, ağustosta Türkiye genelinde 110 bin 538 konut el değiştirdi, bunun, yüzde 30,9'una denk gelen 34 bin 148'i ipotekli olarak satıldı.

Ocakta 6 bin 537 adet olarak gerçekleşen ipotekli konut satışında, ağustosta yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Bankaların konut faizlerini düşürdüğü ağustosta satışı gerçekleştirilen ipotekli konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuz ayına göre yüzde 161,4 artış gösterdi.

İkinci el stoklar hızla eriyor

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, bankaların faiz oranlarını düşürmesinin etkisinin ağustosta konut satışlarında görüldüğünü söyledi.

  • Taylan, konut satışlarını eylülde ağustosa göre iki katına çıkmasını beklediklerini vurgulayarak, "Eylülde yaklaşık 50-60 bin civarında ipotekli konut kredisi kullanımı bekliyoruz." dedi.

İnşaat sektöründeki hareketliliğin birçok sektörü canlandıracağını belirten Taylan, şunları kaydetti:

"Emlaktaki bu artışın piyasaya etkisi çok olacaktır. İnşaat sektörü yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendiren bir sektör. Yine vasıfsız insan istihdamında da en yüksek sektörlerden birisi. 1 milyonun üzerinde insana iş sağlayan bir sektör. Bu kapsamda faizlerin düşmesi piyasadaki tıkanıklığı çözmüş olacak."

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Taylan, yaklaşık 1 yıldır alt ve orta gelir grubunun gayrimenkul alamadığına değinerek, "Bu gruplar çok hızlı bir şekilde alıma geçti. Dolayısıyla ikinci el stoklar hızla azalıyor." diye konuştu.

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