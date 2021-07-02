Faizsiz konut satan 21 şirket tasfiye edildi: Tasfiye edilen şirketler hangileridir, tasfiye ne demek?

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu faizsiz konut şirketleri ile ilgili çok önemli bir karara imza attı. BDDK 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar merakla BDDK batan faizsiz ev alma şirketlerinin isimlerini araştırır oldu. Faizsiz konut firmalarından hangileri kapatıldı? Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri hangileri? Hangi faizsiz konut firmaları tasfiye edildi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

TASFİYE EDİLEN FAİZSİZ KONUT ŞİRKETLERİ HANGİLERİDİR?

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

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BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

6 AYLIK SÜRE

Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların nakden ve her türlü muvazaadan ari en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Söz konusu tutarın intibak sürecinde olan şirketler için başvuru tarihinden itibaren 6 aylık sürede tamamlanması gerekecek. Bu süre, şirket bazında 6 ayı geçmemek üzere en fazla bir kez daha uzatılabilecek. Belirlenen süre içinde kriterlere uyum sağlayamayan şirketler tasfiye edilecek.

TASFİYE NE DEMEK?

Tasfiye kelimesi genel olarak 'arıtma, temizleme ya da ayıklama' şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir. Bununla beraber ayrıca değişik anlamlarda da ve konuya bağlı olarak değerlendirilebiliyor.

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TASFİYE NEDİR?

Tasfiye kelimesi kullanılacak alana bağlı olarak değişik anlamları üzerinden kullanılabilmektedir.

Arıtma, ayıklama ve temizleme,

Özleştirme, (dilde tasfiye),

Bir ticaret kuruluşunun batması veya kapanması nedeniyle ortada kalan malın hesaplanması ve paylaşılma durumu,

Değişik sebeplerden dolayı bir veya birden fazla kişinin işine son verme,

Bu gibi durumlar eşliğinde farklı anlamlar üzerinden tasfiye kelimesi kullanılabilir.

TASFİYE TDK KELİME ANLAMI

Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinde de tasfiye kelimesi yukarıda sayılan anlamlara gelmektedir. Yani kullanılacak konuya bağlı olarak pek çok değişik anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Ancak genel olarak arıtma, batan şirketin mallarının paylaşılması veya bir kişinin işten çıkarılması olarak söylemek mümkün. Gündelik yaşamda pek çok farklı konu içinde tasfiye kelimesi değerlendirilebilir.

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BDDK BATAN FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,

12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceği,

08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği,

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buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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