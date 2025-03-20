Filistin’e un ihracatı 3 kat attı

Ulusoy, ithal buğday kısıtlaması nedeniyle un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu belirtirken, Filistin pazarındaki artışa da dikkat çekti. Ulusoy, şunları söyledi: “İlk iki ayda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe yüzde 290’lık bir artışla değer bazında 107 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründeki en önemli kalem un sektörü ve Filistin’e 2024 yılında 36 bin ton un ihracatı yaptık. İlk iki ayda ise 11 bin ton ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracat 3 kat artı ve 4,6 milyon dolar seviyesine geldi.”