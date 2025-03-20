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Filistin’e un ihracatı 3 kat attı

Filistin’e un ihracatı 3 kat attı

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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Eren Günhan Ulusoy
Eren Günhan Ulusoy

Dünya nüfusunun beslenmesinde kritik rol oynayan un sektörü, ‘20 Mart Dünya Un Günü'nü kutluyor. Ülkemiz için ‘beyaz altın’ konumunda olan un sektörü, 10 yıldır dünyanın açık ara farkla un ihracat şampiyonluğunu üstleniyor.

Yıllık 32 milyon ton buğday işleme kapasitesi bulunan un sektöründe, 69 ilde 508 adet un fabrikası bulunuyor. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. 2024 yılının 3 milyon tonun üzerinde bir un ihracatıyla kapatıldığını açıklayan Ulusoy, ocak-şubat ihracatını değerlendirdi.

PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 290 ARTTI

Ulusoy, ithal buğday kısıtlaması nedeniyle un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu belirtirken, Filistin pazarındaki artışa da dikkat çekti. Ulusoy, şunları söyledi: “İlk iki ayda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe yüzde 290’lık bir artışla değer bazında 107 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründeki en önemli kalem un sektörü ve Filistin’e 2024 yılında 36 bin ton un ihracatı yaptık. İlk iki ayda ise 11 bin ton ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracat 3 kat artı ve 4,6 milyon dolar seviyesine geldi.”



#Filistin
#İhracat
#Eren Günhan Ulusoy

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