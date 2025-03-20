Yapay zekâ 120 milyarlık vergi kaçağını tespit etti

Yapay Zekâ Tabanlı Nakit Akışı ve Portföy Yönetimi Projesi kapsamında, yıl ve ay bazında harcama, vergi tahsilatı ve likidite risk analizleri yapılıyor. Özarar, bu sistemin karar destek mekanizması olarak çalışacağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Model döviz, altın, Türk Lirası ve alternatif yatırım araçlarının optimum dağılımı hakkında önerilerde bulunacak. Yani sade bir vatandaş portföy yapmak istese, yapay zekâ ona en uygun yatırım dağılımını sunabilecek.”