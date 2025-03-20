Yapay zekâ 120 milyarlık vergi kaçağını tespit etti

Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde vergi kaçakçılığı ve finansal dolandırıcılıkla mücadelede önemli mesafe alındı. Yetkililer, yapılan çalışmalar sonucunda 1,5 milyon vergi incelemesi gerçekleştirildiğini ve 120,4 milyar liralık kaçağın ortaya çıkarıldığını belirtti.
TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, 2025 yılı itibarıyla yapay zekâ yatırımlarının 500 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğünü belirterek, “OECD verilerine göre yapay zekânın 2030 yılına kadar dünya ekonomisine yıllık 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye de bu alandaki yatırımlarla küresel rekabette yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.
KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE ETKİN MÜCADELE
Finansal dolandırıcılığın önlenmesi, vergi kayıplarının tespit edilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele için yapay zekâ projelerinin devreye alındığını ifade eden Özarar, “Geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Risk Kalitesi Genel Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla 1,5 milyon incelemenin ardından 120,4 milyar TL’lik bir matrah farkı tespit ettik. Bunu insan eliyle bulmak neredeyse imkansızdı” diye konuştu.
İHBAR İŞLEME SİSTEMİ GELİYOR
Risk yönetimi yapmak ve dolandırıcılık tespiti gibi konularda yapay zekâdan faydalanıldığını anlatan Özarar, “Yapay zekâ, yıl sonunda ne kadar vergi toplanacağını kestirebilir ve likidite risklerini önleyebilir. Yapay zekâ tabanlı ihbar işleme sistemimiz devreye giriyor. Gelen ihbar dilekçelerini tekrar tekrar işlemden geçmesini önleyerek, benzer içerikleri analiz edecek ve vergi kaçırma eğilimindeki aktörleri haritalayacak bir sistem geliştiriyoruz” dedi.
UYGUN YATIRIMI BELİRLEYECEK
- Yapay Zekâ Tabanlı Nakit Akışı ve Portföy Yönetimi Projesi kapsamında, yıl ve ay bazında harcama, vergi tahsilatı ve likidite risk analizleri yapılıyor. Özarar, bu sistemin karar destek mekanizması olarak çalışacağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Model döviz, altın, Türk Lirası ve alternatif yatırım araçlarının optimum dağılımı hakkında önerilerde bulunacak. Yani sade bir vatandaş portföy yapmak istese, yapay zekâ ona en uygun yatırım dağılımını sunabilecek.”