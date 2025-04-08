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Finansal okuryazarlık stratejik önemde

Finansal okuryazarlık stratejik önemde

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım bankacılığının önemli unsurlarının başında çiftçilerin finansal okuryazarlığının artırılması gerekiyor. Bireylerin krediye kolay ulaşması için bankacılık işlemlerinin ilerleyişi, krediye erişim ve mevcut kredilerini etkin şekilde kullanmaları önemli. Bu nedenle üreticilerin tarım bankacılığı alandaki faaliyetlerini geliştirmeleri önem taşıyor. Günümüzde birçok banka bu alandaki faaliyetlerini artırdı ve mobil uygulamaları yaygınlaştırdı. Üreticilerin yerel ve küresel pazardaki fırsatları değerlendirmek için finansal açıdan okuryazarlığı edinmiş olması büyük önem taşıyor.


#Ekonomi
#tarım
#Finansal Okuryazarlık

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