Gülderen'de yeni bir şehir kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce çalışmalar 7 gün 24 saat çalışma esasıyla sürüyor. Deprem bölgesindeki köylerde 4 bin 333, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutları için çalışıyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut ile iş yeri sayısı 130 bini geçti. 11 ilde 2025 yılı sonunda 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor.





GÜLDEREN’DE 2 BİN 681 KONUT TAMAMLANDI

Hatay’ın Antakya ilçesi, Gülderen Mahallesi’nde de TOKİ tarafından sağlam temeller üzerine güvenli konutlar inşa edildi. 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı, bin 830’u hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar kısa sürede yeni evlerine taşındı.





HATAY’DA 26 BİNDEN FAZLA TESLİM YAPILDI

Göreve geldiği 2 Temmuz’dan itibaren deprem bölgesine ağırlık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Kentte yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay’da 158 binden

fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.





MİLLETİMİZİN DUASI HER ŞEYE BEDEL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Gülderen Mahallesi'ndeki konutlara ilişkin paylaşımda da bulundu. Paylaşımında konutlar ile depremzede vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaştığı videoya da yer veren Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya, işte bu her şeye bedel" ifadelerini kullandı.





DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Konutuna yerleşen Hatice Ateş, videoda kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu, "Eve geldiğimizde 'Gerçekten bizim mi?' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun" sözleriyle anlattı.











