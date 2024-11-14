Konut satışı iki yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükselirken, tüm zamanların en yüksek ekim ayı rakamı görüldü. Geçen ay en yüksek ekim rakamı görülürken, bundan önceki zirve, 2018 Ekim'de 146 bin 536 adet olarak gerçekleşmişti.





KREDİLİ SATIŞLAR ORTALAMA ALTINDA

Ekimde dikkat çeken istatistiklerinden biri de kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı. Konut satışları ocak-ekim döneminde ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti. Öte yandan ekimde son 22 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı.





KONUTTA ŞU ANDA BÜYÜK FIRSAT VAR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Ciddi talep patlamasının ardında, konut fiyatlarının 2024 başından beri reel olarak düşmesi yatıyor" dedi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise ekimde aynı zamanda son 22 ayın en yüksek rakamını gördüklerini belirterek, ikinci el konut satışlarının ise yüzde 66,5 artarak 107 bini geçtiğini söyledi.

Banka kredili satışların 21 bin adet düzeyinde kalmasının piyasanın peşin veya üretici finansman seçenekleriyle döndüğünü gösterdiğini anlatan Timur, "2013-2020 arasındaki 8 yılda sadece banka kredili satış ortalamamız yıllık 423 bindi. 2024'ün 10 ayı itibarıyla bu rakam 113 bin. Burada verilecek bir teşvikin, faizlerde başlayacak indirimin sektöre yansımasını tahmin etmek zor değil. Ciddi bekleyen talep var, ev sahipliği yüzde 55'lere gerilemiş durumda. Avrupa'da Türkiye'nin rakipleri diyebileceğimiz İngiltere ve Fransa'da geçen sene birer milyon satılmıştı. 10 ayda 1 milyon 112 bine ulaştık. Şimdiden Avrupa konut pazarı liderliğini garantiledik" şeklinde konuştu.





KİRA YERİNE KREDİ TAKSİTİ TERCİH EDİLİYOR

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, diğer finansal enstrümanlarda cazibe görmeyen yatırımcının gayrimenkule yöneldiğini belirterek, konutta değer artışı beklentisinin yükselmeye başladığını söyledi. Özcan, "İpotekli satışların da arttığını görüyoruz. Kiraların hızlı yükselmesi, 'Kira vereceğime, kredi çeker taksit öderim' mantığına yeniden dönülmesini sağladı. Diğer yandan kiralık daire sayısının azalması, konut arayışındakileri satın almaya yöneltiyor. Yıl sonunda 1,3-1,4 milyon aralığında bir satış adedine ulaşılabilir" değerlendirmesini yaptı.





BİRİKEN ÇOK YÜKSEK TALEP VAR

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, tarihin en yüksek ekim ayı rakamına ulaşıldığını belirterek, "Bugüne kadar ki en yüksek Ekim 2018'de yaklaşık 147 bindi. Bugün ise 165 bini aşarak rekor tazelendi. 165 binlik satışın 144 bini banka kredisiz satış. Yaklaşık 58 bini de sıfır konut satışı. Bunda, biriken talebin etkisi çok büyük" diye konuştu. Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, "Bekleyen talepteki hareketlilik, ev almak için doğru zaman olduğunu bize gösteriyor. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.











