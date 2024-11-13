Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Rekabet Kurulu'dan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'dan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza

15:2513/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: arşiv
Foto: arşiv

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekabet ihlali nedeniyle 9,1 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kurul kararıyla şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.


Soruşturma süreci devam ederken Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından uzlaşma metni sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rekabet Kurulunun bu talebi kabul ettiği ve söz konusu soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi.


Açıklamada, şirketin söz konusu iddia kapsamında kanun ihlalini kabul ettiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanarak Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 9 milyon 73 bin 292 lira idari para cezası verilmiştir. Viking Kağıt, Lily, Terra, Senso, Pufla, Select, Select Nature ve Green4u markaları ile temizlik ürünleri pazarında tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bilindiği üzere, rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usulü faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir."



#Rekabet Kurumu
#uzlaşma
#Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A sınıfı ehliyet nedir nasıl alınır?