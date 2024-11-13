Rekabet Kurulu'dan Viking Kağıt ve Selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekabet ihlali nedeniyle 9,1 milyon lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kurul kararıyla şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.
Soruşturma süreci devam ederken Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından uzlaşma metni sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rekabet Kurulunun bu talebi kabul ettiği ve söz konusu soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi.
Açıklamada, şirketin söz konusu iddia kapsamında kanun ihlalini kabul ettiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: