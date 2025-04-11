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Harcama disipliniyle enflasyonu düşüreceğiz

Harcama disipliniyle enflasyonu düşüreceğiz

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde küresel alanda yaşanan dalgalanmaların büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturabileceğini belirterek, "Buna rağmen kamu maliyesinde harcama disiplini sağlayacağız, enflasyonu düşürmeyi başaracağız" diye konuştu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) İstanbul'da düzenlediği "Yükselen Pazarlar Forumu" kapsamında OECD Türkiye İnceleme Raporu'nun tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi.


REFORMLARA İHTİYAÇ VAR

Programda konuşan Şimşek, enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini, ancak hedefe ulaşmanın zaman alacağını dile getirdi. Şimşek, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 25’in altında olduğuna değinerek, "Mali disiplin çabamız, borç sürdürülebilirliği endişesinden değil, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek sağlama isteğimizden kaynaklanıyor. Mali disiplin ayrıca, yapısal uyum için kaynak oluşturmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için de önemli" dedi.


#Ekonomi
#Mehmet Şimşek
#enflasyon
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