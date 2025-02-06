Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geçen yıl 19,7 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Bolat, “Tekstil sektörümüz de 9,4 milyar dolar bir ihracatla kapattı. Burada ocak ayına iyi başladık. Önümüzdeki aylarda bunun daha da hızlanacağına inanıyoruz. Avrupalısı, Amerikalısı, Uzak Doğulusu Türkiye'nin çok kaliteli sanayi üretimine sahip, teknolojisi iyi ve hızlı teslimata uygun, iyi bir üretici ve tedarikçi ülke olduğuna inanmış konumda. Uzakdoğu'dan ayrılmakta olan bazı sanayiler, üreticiler Türkiye'ye yatırımlarını kaydırmaktadırlar. Gün geçmiyor ki bu konuda talepler hükümetimize ulaşmasın" dedi.