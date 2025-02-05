Teknoparklar katma değer üssüne dönüştü

Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgeleri, bilinen adıyla teknoparklar, ülkenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmada önemli bir rol oynuyor. 2002 yılında Türkiye’de 2 adet teknopark bulunurken, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla bu sayı 105’e ulaştı. Bunların 91'i faaliyette, 14'ü ise altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Teknoparkların çatısı altında toplam 11 bin 443 firma yer alıyor. Söz konusu firmaların yüzde 54’ü bilgisayar programlama alanında faaliyet gösteriyor.

12,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTILAR

Türkiye'deki teknoparklar, hem ülkenin teknolojik gelişimine hem de ekonomik büyümesine önemli katkılar sunuyor. Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyonun desteklenmesiyle, bu bölgelerde üretilen ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücü artıyor ve Türkiye'nin ihracat hacmi genişliyor. Teknoparklarda gerçekleştirilen üretim, Türkiye'nin ihracatına da önemli katkılar sağlıyor. Geçtiğimiz yıl teknoparkların gerçekleştirdiği ihracat 12,7 milyar dolar oldu.

3 BİN 200 KULUÇKA FİRMASI BULUNUYOR

Türkiye genelindeki teknoparklar gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra şu ana kadar 760 milyar liralık satış yapma başarısı gösterdi. 105 teknopark genelinde 483 yabancı ya da yabancı ortaklı firma bulunuyor. Teknoparklar bünyesinde henüz kuluçka aşamasında olan ve atılım yapması beklenen firma sayısı ise 3 bin 200’ü buluyor.

AR-GE’YE 16 MİLYAR DOLAR

Türkiye genelinde bulunan Ar-Ge merkezlerinin de birçoğu teknoparkların bünyesinde yer alıyor. Halihazırda ülke genelindeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 1.600’ü aştı. Ar-Ge’ye milli gelir içinden ayrılan pay ise yüzde 1,3’e yükseldi. Devlet desteğiyle Ar-Ge harcamaları 16 milyar doların üzerini gördü. Yüksek teknoloji ihracatını 10 milyar dolar seviyesine çıkaran Türkiye, teknopark altyapısıyla bu rakamı gelecek yıllarda daha da yükseltmeyi hedefliyor.

100 bin kişiye istihdam imkanı

Türkiye genelindeki 105 teknopark bünyesinde 3 bin 200’den fazla kuluçka firması bulunuyor. Adeta katma değer üslerine dönüşen teknoparkların çatısı altında 10 bine yakın teknoloji girişimi faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda 100 binden fazla istihdam sağlayan teknopark çatısı altındaki firmalar, ihracatını da 10 milyar dolara taşımayı başardı.







