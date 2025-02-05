Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Program sonuç vermeye başladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Uygulanan dezenflasyon programı sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını, cari işlemler açığının ciddi anlamda düştüğünü, belirten Çakar, emtia ve enerji fiyatlarının Türkiye'nin lehine geliştiğini söyledi. Çakar, “Bütün bunlar dikkate alındığında aslında enflasyon belli bir patika aralığında aşağı doğru geliyor" dedi.

FAİZİN DÜŞMESİ ÜLKE İÇİN SEVİNDİRİCİ

Enflasyon probleminin çözülmesi gerektiğini belirten Çakar, Merkez Bankası’nın son 2 toplantıdaki indirimlerle birlikte faiz oranını yüzde 45'e düşürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Faiz oranının düşüş eğilimine girmesi ekonomistler açısından da bankacılık sektör açısından da ülkemiz açısından da çok sevindirici bir gelişme olmuştur. En azından uygulanan orta vadeli programın sonuç verdiğini, başarılı olduğunu, artık yavaş yavaş normalleşmeye ve daha düşük faiz ortamına, daha makul bir fiyat istikrarı ortamına doğru gittiğimizi gösterir."

MERKEZ BANKASI İLE UYUM İÇİNDEYİZ

Bankacılık sektörü olarak (TCMB'nin aldığı kararlar noktasında) tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Alpaslan Çakar, “Tam uyum içerisinde hareket etmek durumundaydık. Burada ciddi anlamda yol aldığımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar da zaten bilançolarda o rakamı net olarak görüyoruz" diye konuştu. Başkan Çakar bankacılık sektörünün bu sene yüzde 30 civarında büyümesini ön gördüklerini de sözlerine ekledi.

KKM GÖREVİNİ ZİYADESİYLE YERİNE GETİRDİ

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarındaki (KKM) düşüşe ilişkin Çakar, şunları söyledi: " 20 Aralık 2021'de alınan ve o dönemin koşullarında üretilen KKM'nin ziyadesiyle görevini ifa ettiğini düşünüyorum. 144 milyar dolara ulaşan KKM bugün itibarıyla 29 milyar dolarlara düştü. Bankaların toplam mevduatı içerisindeki payı yüzde 5,3'e düştü. Dolayısıyla KKM artık yavaş yavaş hayatımızda çıkıyor."







