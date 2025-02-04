Enflasyonda tehlikeli direnç: Ocakta yüzde 5 artan TÜFE beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamı açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi. Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,13 ile çocuk giyimi oldu. Aylık bazda en yüksek artış gösteren ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu. Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatlar aylık olarak yüzde 5,17 geriledi.

Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer alıyordu. Ortalama beklenti ise ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 artacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 41,11’e ineceği yönündeydi. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 43,4’ten yüzde 42,1’e geriledi. Yıllık olarak düşmeye devam etse de Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) direnç dikkat çekti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı yaşanan ürün grupları yüzde 23,5 ile sağlık, yüzde 7,6 ile eğitim ve yüzde 7,3 ile konut oldu. Düşüş yaşanan tek ürün grubu ise yüzde 5,1 ile giyim ve ayakkabı. Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim olarak tespit edildi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.