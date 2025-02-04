Enflasyonda tehlikeli direnç: Ocakta yüzde 5 artan TÜFE beklentileri aştı

Ocak ayı enflasyonu yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 43,4’ten yüzde 42,1’e geriledi. Yıllık olarak düşmeye devam etse de Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) direnç dikkat çekti. Geçen ay en fazla fiyat artışı yaşanan ürün grupları yüzde 23,5 ile sağlık, yüzde 7,6 ile eğitim ve yüzde 7,3 ile konut oldu. Düşüş yaşanan tek ürün grubu ise yüzde 5,1 ile giyim ve ayakkabı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamı açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi. Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,13 ile çocuk giyimi oldu. Aylık bazda en yüksek artış gösteren ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu. Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatlar aylık olarak yüzde 5,17 geriledi.
BAZ ETKİSİYLE 2 PUAN GERİLEDİ
Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer alıyordu. Ortalama beklenti ise ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 artacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 41,11’e ineceği yönündeydi. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 43,4’ten yüzde 42,1’e geriledi. Yıllık olarak düşmeye devam etse de Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) direnç dikkat çekti.
EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA
Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı yaşanan ürün grupları yüzde 23,5 ile sağlık, yüzde 7,6 ile eğitim ve yüzde 7,3 ile konut oldu. Düşüş yaşanan tek ürün grubu ise yüzde 5,1 ile giyim ve ayakkabı. Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim olarak tespit edildi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Yılmaz: Arzı çoğaltarak mücadeleyi artıracağız
- Enflasyon verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon oranının gelecek aylarda da düşmeye devam etmesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi. Yılmaz, “Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranı düşüyor, önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecektir. Ocak aylarında yıllık bazda ücret ve fiyat ayarlamaları yapılması nedeniyle, enflasyonun diğer aylara göre nispi olarak yükseldi. Enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarımız yoğunlaşacaktır” dedi. Yılmaz, temel mallar yüzde 1'in altında artarken, hizmetler kaleminde yüzde 10'un üzerindeki artışın genel oranı yukarı çektiğini kaydetti. Yılmaz, deprem harcamaları azaldıkça sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabaların yoğunlaşacağını ifade etti.
Şimşek: Temel mallarda yıllık artış yüzde 24
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e gerilediğini bildirdi. Sosyal medya hasabından ocak ayı enflasyon verilerine paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24'le son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.