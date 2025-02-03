Konya Kağıt ‘Paper & Tissue Show Abudhabi’ ile 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı

Standımızda 1.hamur bobin kağıt, ebat kağıt, A4 fotokopi kağıdı, okul defterleri çeşitleri ve ofset baskılı karton ambalaj ürünlerimiz sergilendi. Üç gün süren fuarda, standa Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Abu Dhabi Ticaret Müşaviri Sayın Fundagül Bacı katılım sağlarken, kağıt-karton-selüloz üreticileri başta olmak üzere Dubai, Abu Dhabi, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Gürcistan, Rusya, Azerbeycan, Mısır, Cezayir ve Afrika ülkelerinden çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

The Paper & Tissue Show 2025, Hindistan, Türkiye, İtalya, Almanya ve Mısır gibi ülkelerden genişletilmiş ulusal Pavillonu sunarak, uluslararası iş birliği için önemli bir platform görevi gördü. Etkinlikte bu yıl eklenen ‘Süpermarket Bölgesi’ ile tüm ürünlerin bir arada sergilenmesine olanak sağlandı. Hijyen sektörlerine yönelik Hygiene Forward 2025 konferansı ile katılımcılara sektördeki yenilikler hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Selüloz Haftası ile işletmeler arası toplantılar, sürdürülebilirlik ve kağıt selüloz üretimi üzerine konferanslar ve uluslararası ortaklarla yeni trend ve teknolojileri üzerine bilgi alışverişi ve iş görüşmeleri düzenlendi.