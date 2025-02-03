Konya Kağıt ‘Paper & Tissue Show Abudhabi’ ile 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı

Kağıt sektörünün büyük bir heyecanla beklediği Paper & Tissue Show 2025, 21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında, BAE’deki Abu Dhabi Ulusal Sergi Merkezi'nde (ADNEC), dünyanın dört bir yanındaki binlerce sektör profesyonelini bir araya getirdi. Sürdürülebilirliği temel odak noktası olarak benimseyen ‘Paper & Tissue Show 2025’ fuarı, 120'den fazla ülkeden 300'den fazla katılımcı ve 16 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Bera Holding iştiraki olan Konya Kağıt A.Ş., OMKO Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin organize etmiş olduğu Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye Pavillonu bölümünde katılım sağladı.
Standımızda 1.hamur bobin kağıt, ebat kağıt, A4 fotokopi kağıdı, okul defterleri çeşitleri ve ofset baskılı karton ambalaj ürünlerimiz sergilendi. Üç gün süren fuarda, standa Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Abu Dhabi Ticaret Müşaviri Sayın Fundagül Bacı katılım sağlarken, kağıt-karton-selüloz üreticileri başta olmak üzere Dubai, Abu Dhabi, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Gürcistan, Rusya, Azerbeycan, Mısır, Cezayir ve Afrika ülkelerinden çok sayıda katılımcı ziyaret etti.
The Paper & Tissue Show 2025, Hindistan, Türkiye, İtalya, Almanya ve Mısır gibi ülkelerden genişletilmiş ulusal Pavillonu sunarak, uluslararası iş birliği için önemli bir platform görevi gördü. Etkinlikte bu yıl eklenen ‘Süpermarket Bölgesi’ ile tüm ürünlerin bir arada sergilenmesine olanak sağlandı. Hijyen sektörlerine yönelik Hygiene Forward 2025 konferansı ile katılımcılara sektördeki yenilikler hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Selüloz Haftası ile işletmeler arası toplantılar, sürdürülebilirlik ve kağıt selüloz üretimi üzerine konferanslar ve uluslararası ortaklarla yeni trend ve teknolojileri üzerine bilgi alışverişi ve iş görüşmeleri düzenlendi.
Paper & Tissue Show 2025'teki katılımcılar, sektörün 360 derecelik görünümünü sergileyen üreticilerden Tissue, yazı tabı kağıdı, oluklu, kraft kağıt, selüloz ve konverting üretimi yapan büyük firmaların yanı sıra ilave olarak kimyasal, makine, makine yedek parçası, bakım, yazılım firmaları ve 40’ın üzerinde ayrı ürün grubu da yer aldı.
Konya Kağıt A.Ş., Paper & Tissue Show 2025'teki katılımcılara ve ziyaretçilere, sürdürülebilirlik uygulamaları, gelişmiş üretim teknikleri ile pazara sunmuş olduğu ürünleri kapsamlı bir şekilde tanıtıp, iş ilişkilerini güçlendirip müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özel çözüm önerileri sundu.