Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre denetim seferberliğinin başlatıldığını duyurdu. Yumaklı, eş zamanlı olarak gübre bayileri, üreticileri ve ithalatçılarına 3 bin 500 gübre denetçisiyle barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu denetimleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek laboratuvarlarda yapılan işlemleri gözlemledi. Yumaklı, “Gübre denetçilerimiz tarafından; gübre üreticisi, ithalatçısı ve bayilerinde denetimlerimizi daha da artırıyoruz. 2024 yılında 56 bin denetim yaptık. Bu denetimlerde tespit edilen 113 uygunsuzluk için 23,5 milyon lira idari para cezası uygulandı” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN EMEĞİNİ ÇALDIRTMAYACAĞIZ

Gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar dönemine geçmeden önce gübre denetim seferberliğinin başladığını duyuran Yumaklı, “Eş zamanlı olarak gübre bayileri, üreticileri ve ithalatçılarında 3 bin 500 gübre denetçimizle; barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu denetimleri gerçekleştireceğiz” dedi. Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yapılacak bu denetimler, sektörümüzü yanıltıp, çiftimizi kandıranlara da en iyi cevap olacak. Hiç kimsenin, üreticimizin emeğini çalmasına müsaade etmeyiz. Bunu yapmak isteyen, devleti karşısında bulur.”

2 YENİ GÜBRE FABRİKASI

Verimli ve kaliteli ürünlerin vazgeçilmez girdisinin gübre olduğuna değinen Yumaklı, “Türkiye’de her yıl 7 milyon ton gübre kullanılıyor. Çiftçimizin kullandığı gübrenin yüzde 60’ı yurt içinde üretiliyor. Gübre sektörümüz ayrıca, yılda 1 milyon ton gübreyi de yakın coğrafyamızdaki ülkelere ihraç ediyor” dedi. 16’sı orta ölçekli olmak üzere toplam 750 tane orta ve küçük ölçekli gübre üretim tesisi olduğunu söyleyen Yumaklı, 2025 yılında 2 yeni büyük gübre fabrikasının daha faaliyete geçeceğini açıkladı.

Tarım bitti diyenlere cevap

Türkiye’nin 2024’te 137 milyon ton bitkisel üretim yaptığına değinen Yumaklı, “68,5 milyar dolar gıda ihracatı ile Avrupa’da birinci dünyada dokuzuncuyuz. Yine dünyada sebze ile meyve üretiminde ise 4’üncü sıradayız. Zaman zaman ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenlere en güzel cevabı aslında bu rakamlar vermektedir” diye konuştu.







