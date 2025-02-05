Suriye'ye iki milyon tonluk ihracat potansiyeli

Çelik üretiminde dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin ihracatı, geçen sene 2023’e göre tonaj bazında yüzde 21,8 artış ile 17,7 milyon ton oldu. Değer bazında ihracatımız ise yüzde 8,7 artış ile 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün sırası ile inşaat çeliği, yassı sıcak, dikişli boru, profil ve yassı kaplama olurken; ilk 5 ülke ise Romanya, İtalya, Yemen, Ukrayna ve Irak şeklinde sıralandı. 2023'e göre en fazla ihracat artışı İtalya, Romanya, İngiltere, Yunanistan ve İspanya'ya gerçekleşti.

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Bu sene Kuzey Afrika, Batı Afrika, ve Güney Amerika pazarına yoğunlaşarak hedeflerine ulaşmak istediklerini belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "2025 yılının ilk yarısı için Mısır, Fas, Kosova, Kenya, Tanzanya ve Demokratik Kongo ülkelerine düzenlenecek sektörel ticaret heyetlerimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısı için de İngiltere, Almanya ve Yunanistan Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu hazırlıklarına şimdiden başladık. Ayrıca, Orta Avrupa ve Doğu Afrika bölgelerine yönelik ön araştırma çalışmaları yürütüyoruz. 2025 yılında toplamda en az 10 adet sektörel ticaret heyeti düzenlenmeyi planlıyoruz" dedi. Aslan, Suriye'deki durumun normalleşmeye başlaması ile o bölgeye satışların da başladığını ve Suriye özelinde 2 milyon tonluk bir potansiyel olduğunu kaydetti. Suriye'deki durumun normalleşmesi ile birlikte İskenderun'daki üreticilerin Suriye'ye mal satmaya başladığını ifade eden Aslan, asıl hacmin yılın ikinci yarısından itibaren hızlanacağını aktardı.

ÇİNLİ FİRMALARDAN 3 FARKLI DEPO YATIRIMI

Suriye'ye sadece 200 bin tonluk bir ihracat yapıldığını ifade eden Aslan, "Bölgedeki durumun normalleşmesi ile birlikte yılın ikinci yarısında 750 bin ton civarına ulaşabiliriz. Oradaki potansiyel ise 2 milyon ton seviyesinde" dedi. Aslan, Suriye'deki savaşın bitmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barışın bu sene çelik sektörü için büyük fırsat olacağını da sözlerine ekledi. Çinli firmaların Türkiye'deki ticarete ilişkin ilgilerinin arttığını da belirten Aslan, Çinli firmaların 3 farklı çelik deposu açtığını kaydetti. Bu firmaların daha önce Türkiye'de ofislerinin olduğunu şimdi açtıkları depolarla ise iç pazara daha kolay mal verebileceklerini söyledi.

İÇ PAZARDA TREN PROJELERİ İLK SIRADA

İç pazarda şu anda en fazla çeliğin hızlı tren projelerinde tüketildiğini belirten Başkan Aslan, bunun yanında deprem konutlarındaki projeler için de ciddi bir çelik talebi olduğunu belirtti. Aslan, 81 ilde başlayacak sosyal konut seferberliğinin de sektörde önemli bir hareket yaratmasını beklediklerini dile getirdi.







