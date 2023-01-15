Hizmet ihracatında patlama yılı: 2022'de yüzde 51 arttı

Üretim ve ihracatla birlikte ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı

, "2022'nin ilk 9 ayında da yüzde 6,2 gibi önemli bir büyüme performansı sergiledi. Kaydedilen bu büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşerek ihracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etti. Geride bıraktığımız yılı 254,2 milyar dolara yükselen rekor bir ihracat rakamıyla kapattık. Artık ihracat yapamayan ilimiz kalmadığı gibi 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız da 22'ye yükselmiş oluyor" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nca (DEİK), bu yıl dördüncüsü düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde konuşan Muş, 2022'nin hizmet ihracatı için de tam anlamıyla bir yükseliş yılı olduğunu vurguladı.

DİZİ SEKTÖRÜ ÖRNEK OLDU

Bakan Muş, "2022 yılının ilk 11 ayında hizmet ihracatımız 83,6 milyar dolara yükselerek 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 51'lik artış kaydetti. Ülkemizde hizmet veren sağlık kuruluşlarına ve aracı kuruluşlara verdiğimiz destekleri çeşitlendirerek sağlık hizmetlerinde bugün 90 milyar dolarlık küresel sağlık hizmetleri pazarından daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Dizi-film sektöründe ise 10 yılda 750 milyon dolarlık ihracatla ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer almaktayız" diye konuştu.

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