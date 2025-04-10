İhracatçının telefonları çalmaya başladı

ABD’nin açıkladığı gümrük vergilerinin Türkiye’nin dış ticaretine yönelik etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ortada ciddi bir belirsizliğin olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu süreçten hasar almadan çıkmak istediğini ifade eden Bolat, “Kimin kime yumruk attığı tam olarak belli değil. Bu bizim birinci vazifemiz yumruk yememek. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz” dedi. Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek World EXPO 2025 etkinliğine Türkiye’nin katılım hazırlıklarını İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında anlatan Bakan Bolat, gümrük tarifelerine ilişkin soruları cevaplandırdı. ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkati çekerek, “Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz” diye konuştu. Türkiye’nin ABD ile dengeli bir ikili ticareti olduğuna dikkat çeken Bolat, şöyle devam etti: “ABD ile ticaretimiz artmaya devam edecek. ABD, Almanya’nın ardından 18 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracat pazarıdır."





ÜRETİCİLERE "GÜÇLERİNİZİ BİRLEŞTİRİN" ÇAĞRISI

Firmalar ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkileriyle görüşmelerinde yaşananların Türkiye’ye etkisini anlamaya çalıştıklarını işaret eden Bolat, “Telefonların çalmaya başladığını söyleyebilirim. Sipariş verme arayışı var. TİM yetkileri de batı cephesinden gelen telefonlarla fiyat arayışı ve üretim kapasitesinin sorulduğunu ifade ediyorlar. Bunun bir avantaja dönüşmesi için ölçek olarak yüksek üretim gücümüzün olması lazım. İhracatçı firmalara buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece ben kazanayım anlayışıyla hareket etmeyelim. Güçlerimizi birleştirelim ki yüksek rakamlı siparişler geldiğinde karşılayabilelim” çağrısında bulundu.





NE PANİKLEYELİM NE DE SEVİNDİRİK OLALIM

Türkiye’nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: “ABD’nin getirdiği yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi mukayeseli olarak kendimizi daha iyi bir yerde görüyoruz. ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik. Yaşananlar çelik, tekstil, mobilya ve otomotiv için hayırlı olabilir. Siyasette 24 saat yerine 24 dakika bile denklemi değiştiriyor. O yüzden ne panikleyelim ne de sevindirik olalım.”





RİSKLER DE VAR

Trump yönetiminin Türkiye’de yatırımı bulunan ABD'li firmalara baskısı olup olmadığı yönündeki soru üzerine Bolat şunları söyledi: “Türkiye’de yatırımı olan ABD’li firmalara ABD yönetiminin baskısı anlamında herhangi bir girişim görmedik şimdiye kadar. ABD’li şirketlerin Türkiye’de 15 milyar dolarlık yatırımı var. Türk firmalarının ise ABD’de yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımı var. Bu yatırımların karşılıklı olarak artmasını arzu ediyoruz.” "Fırsat doğabilir ama riskler de var" diyen Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz" yorumunu yaptı. Bolat 15-16 Mayıs'ta iş dünyası ile ABD'yi ziyaret edeceğini de belirtti.





23 NİSAN’I JAPONYA’DA KUTLAYACAĞIZ

Japonya'da gerçekleştirilecek ve alta ay sürecek World EXPO 2025 Osaka'ya ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 900 metrekarelik büyük bir Türkiye pavyonunun olduğunu belirtti. Bolat, “Ülkemizin zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanladığımız bir pavyonumuz orada bulunmakta. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türkiye Milli Günü olarak Osaka'da, Japonya'da kutlayacağız” dedi. Etkinliğin 6 ay süreceğini ve 25 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade eden Bolat, "Dünyanın en büyük ticaret, tanıtım ve turizm buluşmasına biz de Türkiye olarak iştirak edeceğiz” diye konuştu. EXPO 2025 Osaka'nın "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" ana temasıyla gerçekleştirileceğini belirten Bolat, "Expo'lar Türkiye'mizin dünya ekonomisinde ekonomi, ticaret, hizmetler ve teknoloji alanında kaydettiği başarıları sergilemek anlamında da çok önemli bir fonksiyon görmektedirler” dedi.



