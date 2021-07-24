Daire bakanların ilk sorusu aidat

Ev sahibi olmak isteyenlerin artık daire fiyatından sonra aidatı da sormaya başladığına dikkat çeken Çulhalık, şöyle devam etti: “Aidatlar sitenin konumu, sosyal imkanları, daire büyüklüğü, yapının yaşı gibi etkenlere bağlı olarak değişiyor. Ancak pandemi döneminde havuz, spor salonu, sosyal alanların bazıları kullanılmasa da rakamlarda bir düşüş olmadığını gördük.”

EN YÜKSEK 430 LİRA

Pendik’te konumlandırdıkları ‘Ondörtüç Pendik’ projesinde ise bahçe düzenlemesi, sosyal tesis ve havuz hizmetleri de dahil aidatları makul seviyede tuttuklarını belirten Çulhalık, “Artık daire fiyatlarından sonra ilk, aidat fiyatları sorulur hale geldi. Biz de kaliteli hizmetten ödün vermeyecek şekilde bir fiyatlandırma yaptık. Projemizdeki en küçük metrekareye sahip 1+1 dairelerimizin aidatlarını 200 TL, en büyük metrekarelere sahip 3+1 dairelerimizin aidatlarını ise 430 TLolarak belirledik” diye konuştu.

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