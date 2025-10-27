Yeni Şafak
İmalat sektörüne 75 milyar lira ek destek ödemesi

İmalat sektörüne 75 milyar lira ek destek ödemesi

27/10/2025, Pazartesi
Devlet, 2026'da imalat sektörüne 75 milyar liralık ilave destek sağlayacak.

Bu destekten tekstil sektörünün de ciddi oranda faydalanması bekleniyor. İmalat sektörüne istihdamın koruması ve artırılması için 2026 yılında da destekler sürecek. Bu çerçevede, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat sektörüne 45 milyar lira kaynak ayrıldı. Hazine'den İmalat KOBİ'lerine ayrılan destek ödemesi ise 30 milyar lira olacak. Kamunun bu destekler dışında imalat işleri hizmetleri için 2026 yılında ayırdığı toplam ödenek 12 milyar 394 milyon 615 bin lira olarak öngörüldü. 2 yıllık istihdam kaybı 250 bini aşan, aynı dönemde ihracattaki kaybı ise 2 milyar 221 milyon doları bulan tekstil sektörü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat sektörü için ayrılan 45 milyarlık destekten aslan payını alacak.

4 sektöre tekstil, konfeksiyon, deri ve mobilya sektörleri olmak üzere KOSGEB aracılığıyla sağlanan desteklerin yanı sıra İşsizlik Sigortası Fonu'ndan da kaynak aktarılacak. Tekstile bu süreçte öncelik verilecek.



