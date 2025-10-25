Kendi işletmesini kurdu, kazancı katlandı: Kadın girişimcinin büyük başarısı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle hayvancılık sektörüne adım atan kadın üretici Tuğba Yıldırım, kendi süt sığırcılığı işletmesini kurdu. Ocak ayında açılan kursa katılarak sertifikasını alan Yıldırım, kadın çiftçilere özel kredi uygulamasından yararlanarak hem kendi birikimleri hem de sağlanan finansal destekle işletmesini faaliyete geçirdi.