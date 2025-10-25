Evinin mutfağında başladı, bakanlıktan aldığı destekle kendi imalathanesini açtı: Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü

Sözüdüz, yaptığı ürünlerin çok beğenildiğini ve müşterilerinden olumlu dönüşler aldığını belirtti. Ürün kapasitesini artırmayı ve kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Sözüdüz, ilerde de bir restoran açmak istediğini ifade etti.





İşini çok sevdiğini ve hamuru yoğururken tüm stresini attığını anlatan Sözüdüz, "Bir şeyler üretip sonrasında ne çıkacağını merak etme hazını hiçbir şeye değişmem. Yorucu bir iş, yeri geliyor kollarım çok ağrıyor ama ortaya çıkan sonuç beni mutlu ediyor. İş yerimin kapısından girdiğim anda 'burası benim' diyorum. Kendi emeklerimle, zorluklar yaşayarak açtığım bir yerdi. Başarabilmiş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.





Kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşadığını dile getiren Sözüdüz, girişimcilik hayali kuran kadınların cesaretlerini kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.







