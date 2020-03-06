Ekonomi İnternette ucuz konut dolandırıcılığı
EMLAK

İnternette ucuz konut dolandırıcılığı!

Son yıllarda sıkça e-ticaret platformlarından düşük fiyatlı ve sahte ilan vererek tüketiciyi dolandırmaya çalışmaya yönelik girişimlere ilişkin şikayetler geldiğini kaydeden TÜDEF Başkanı Koçal, ''Bir daire için çok farklı kimselerden kapora alınabiliyor. Sonra emlakçı ortadan kayboluyor. Diğer yöntemde ise düşük fiyatlı ilanla müşteri çekiliyor. Sonra o tüketiciye evin satıldığı veya kiralandığı söyleniyor. Düşük fiyatlı ilanla ofise gelmesi sağlanılan tüketiciler, türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna ediliyor.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin en çok yakındığı konular arasında emlakçıların doğru olmayan uygulamalarının bulunduğunu kaydederek, bu konuda kendilerine sık sık şikayet geldiğini söyledi.

Koçal, e-ticaret platformlarının yaygınlaşması ve kullanıcı sayısının artmasıyla dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğini ifade ederek, "Son yıllarda en çok gördüğümüz ve bir türlü engel olunamayan yöntem de e-ticaret platformlarından düşük fiyatlı ve sahte ilan vererek tüketiciyi dolandırmaya çalışmak" dedi.

Bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını dile getiren Koçal, bu ilanları gören tüketicinin ev alma hayaliyle söz konusu ofise gittiğini, ancak farklı durumlarla karşılaştığını bildirdi.

BİR DAİRE İÇİN BİRDEN FAZLA KAPORA

Koçal, "Burada zaman zaman gelen müşterilerden kapora isteniyor. Hatta bir daire için çok farklı kimselerden kapora alınabiliyor. Sonra emlakçı ortadan kayboluyor. Diğer yöntemde ise düşük fiyatlı ilanla müşteri çekiliyor. Sonra o tüketiciye evin satıldığı veya kiralandığı söyleniyor. Düşük fiyatlı ilanla ofise gelmesi sağlanılan tüketiciler, türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna ediliyor" diye konuştu.

Bunu yapan emlak komisyoncularının tüketicileri aldattığını vurgulayan Koçal, "Ucuz ve cazip bir ürün ilanıyla tüketiciyi ofislerine çekerek portföylerinde bulunan daha yüksek tutarlı başka ürünleri pazarlamak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

ALO 175'E ŞİKAYET EDİN

Koçal, tüketicilerin bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alması gerektiğini belirterek, bu tür uygulamalarla karşılaşan tüketicinin emlakçıyı esnaf odasına şikayet etmesi gerektiğinin altını çizdi. "Şikayet hattına iletin" Koçal, tüketicinin yanıltıldığı ilanın yayınlandığı internet sitesinin de Ticaret Bakanlığı'na veya Alo 175'e şikayet edilebileceğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Ucuz ve cazip ilan vererek, tüketiciyi yanıltan emlak komisyoncularının bazen yer gösterme parası dahi aldığı yönünde şikayetler mevcut.

EMLAKÇIYI TERK EDİN

Tüketicilere uyarımız, hiçbir şekilde bu tür bir ödeme yapmamalarıdır. Cazip ve ucuz ilanlı yerle ilgili mazeretler üretilip, tüketici başka gayrimenkullere yönlendirilmeye çalışılıyorsa tüketici tüketimden gelen gücünü kullanarak, o emlakçıyı terk etmelidir. Bu tür tüketiciyi istismar eden emlakçıların önüne geçmenin yolu etkin ve etkili denetimlerin yapılmasıdır. Meslek odası yetkili kurum ve kuruluşların yapacakları denetimler artırılmalı, bu konudaki şikayetler mutlaka değerlendirilmeye alınmalı ve sonuçlandırılmalıdır."

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