İş dünyasının gözü faiz indiriminde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret politikası çerçevesinde alınan tedbirler ve anti enflasyonist uygulanan programla 2024'ün ilk dokuz ayında ithalatın yüzde sekiz azaldığını açıkladı. Bu azalışla genel mal ithalatının 253 milyar dolara gerilediğini ifade eden Bakan Bolat, "İlk dokuz ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığındaki azalma da ilk dokuz ayda yüzde 31.5 oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 68 iken yıl yüzde 77 oldu." dedi.