İslam dünyasının genç girişimcileri İstanbul'da buluştu

Etkinlikte genç girişimcilerin küresel pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve yenilikçi projelerin desteklenmesine yönelik öneriler de değerlendirildi. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, kalkınma vizyonlarını ulaşım altyapısı, Türkiye ekonomisi, İstanbul'un yaşam tarzı ve kültürü ile nitelikli insan kaynağı olmak üzere 4 temel unsur üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan gençler ülkenin en önemli avantajlarından biri" dedi. Erdem, yatırım alanında yetişen gençlerin ülkelerini geleceğin yetenek merkezlerine dönüştüreceğini ifade ederken, İstanbul Finans Merkezi'nin güçlü altyapısı, sunduğu yaşam çevresi ve teşvik mekanizmalarıyla uluslararası şirketler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.