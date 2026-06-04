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İslam dünyasının genç girişimcileri İstanbul'da buluştu

İslam dünyasının genç girişimcileri İstanbul'da buluştu

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı
İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden genç girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcılar, İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı'nda (OIC YEC 2026) genç girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım mekanizmalarının geliştirilmesi, sınır ötesi inovasyon iş birliklerinin artırılması ve girişimcilik finansmanının yaygınlaştırılması ele alındı.

GENÇ NÜFUS AVANTAJI

Etkinlikte genç girişimcilerin küresel pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve yenilikçi projelerin desteklenmesine yönelik öneriler de değerlendirildi. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, kalkınma vizyonlarını ulaşım altyapısı, Türkiye ekonomisi, İstanbul'un yaşam tarzı ve kültürü ile nitelikli insan kaynağı olmak üzere 4 temel unsur üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan gençler ülkenin en önemli avantajlarından biri" dedi. Erdem, yatırım alanında yetişen gençlerin ülkelerini geleceğin yetenek merkezlerine dönüştüreceğini ifade ederken, İstanbul Finans Merkezi'nin güçlü altyapısı, sunduğu yaşam çevresi ve teşvik mekanizmalarıyla uluslararası şirketler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.



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