İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor

Endeksa'nın 440 bin verinin incelendiği "İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte son 1,5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.

En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor.

Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.

Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor

En az boş konutun bulunduğu ilçeler

Araştırmaya göre, satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekerken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 bin 991, Kağıthane'de 4 bin 919, Büyükçekmece'de 4 bin 776, Fatih'te 4 bin 529, Silivri'de 3 bin 949, Üsküdar'da 3 bin 809, Arnavutköy'de 3 bin 700, Şişli'de 3 bin 559, Esenler'de 3 bin 400, Zeytinburnu'nda 3 bin 192, Bakırköy'de 3 bin 60, Bayrampaşa'da 2 bin 866, Güngören'de 2 bin 691, Sarıyer'de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.

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