İzmir-Ankara arası 2020'de 3.5 saate düşecek

Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan ve temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin bitiş tarihini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği sözlü soru önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a "Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şuana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir" diye sordu.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni'nin açılış tarihini açıkladı

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Sertel’in sözlü soru önergesini TBMM’de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi:

2020'DE TAMAMLANACAK

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır."

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İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni'nin açılış tarihini açıkladı

3 ETAPTAN OLUŞUYOR

624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor.

FOTOĞRAF 10 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin ihale ve bitişi ile ilgili tarihleri açıkladı. Bakan Arslan Meclis'te kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği cevapta Uşak-İzmir ihalesinin 2018'de yapılacağını hattın ise 2020'de tamamen bitirileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği sözlü soru önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şuana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir diye sordu. Sertel’in sözlü soru önergesini TBMM’de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi: İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14112017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır. 624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor. İki il arası 14 saatten 3.5 saate düşecek İki il arası 14 saatten 3.5 saate düşecek İki il arası 14 saatten 3.5 saate düşecek İki il arası 14 saatten 3.5 saate düşecek İki il arası 14 saatten 3.5 saate düşecek Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan ve temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin bitiş tarihini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı...

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